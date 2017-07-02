Джаз наполнил «Усадьбу» в «Архангельском»

Наталья Шарапова / для Ведомостей

Весь субботний день на территории усадьбы звучал отнюдь не только джаз. И можно сказать, что его было меньше, чем других вместе взятых направлений, таких как поп, инди-поп, ритм-энд-блюз, инди-рок, хип-хоп, фолк и этно

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