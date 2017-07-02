Джаз наполнил «Усадьбу» в «Архангельском»
XIV фестиваль собрал около 20 коллективов из семи стран
В субботу, 1 июля, в четырнадцатый раз состоялся фестиваль «Усадьба Jazz»
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Совсем избежать плохой погоды не удалось. В обед начался дождь, который быстро закончился и не испугал гостей фестиваля
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Фестиваль традиционно проходил на территории музея-усадьбы «Архангельское»
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На открытии фестиваля генеральный продюсер Мария Семушкина «оживила» искусственное дерево вблизи главной сцены, повесив на него браслет. Эта акция направлена на сохранение древних лесов самшита (средства от проданных браслетов пойдут на благо дерева – символа «Усадьбы»)
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В музее-усадьбе работали четыре музыкальные сцены, каждая из которых обладала собственной энергией и колоритом. Фестиваль собрал около 20 коллективов из семи стран
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Днем на сцене «Индикатор» зажигала молодая группа из Великобритании Ezra Collective. Музыканты продемонстрировали полную свободу современного инструментального джаза: в одной композиции англичане смешивали ритмы регги, африканский бит, легкий свинг и даже элементы хип-хопа
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Участники фестиваля могли попробовать себя в роли серфера. Самые сбалансированные получали призы от организаторов
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Участники фестиваля
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Подмосковье не радовало мобильной связью, что позволило расслабиться и полностью насладиться музыкой и природой «Архангельского»
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Многочисленные площадки предлагали самые разнообразные возможности для отдыха посетителей
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Весь субботний день на территории усадьбы звучал отнюдь не только джаз. И можно сказать, что его было меньше, чем других вместе взятых направлений, таких как поп, инди-поп, ритм-энд-блюз, инди-рок, хип-хоп, фолк и этно
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C дебютным выступлением в России вышла израильская певица и актриса Эстер Рада, не скрывающая влияний Нины Симон и Мулату Астатке
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Участники фестиваля
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Самой привлекательной сценой «Усадьбы Jazz» оказался «Партер» – там было больше всего слушателей и самые интересные артисты
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Выступление Nils Petter Molvear из Норвегии
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Многие пришли на фестиваль с детьми. Вход для тех, кому до десяти, был бесплатным, также малышей можно было оставить под присмотром опытных педагогов на специальной площадке
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В этом году на фестивале было несколько детских зон и специальная площадка «Усадьба Джаз Kids». Здесь выступали финалисты различных конкурсов - инструменталисты и вокалисты и ученики столичных школ искусств
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Шашлыки, пельмени и мороженое продавались в нескольких фуд-кортах, которые были расположены по всей территории фестиваля. Посетители также могли принести все для пикников с собой
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Опен-эйр этого года посвятили экологии и благотворительности – доходы от собранного и переработанного пластика отправят в помощь детям-сиротам
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Молодая, не так давно набравшая популярность певица Manizha собрала у сцены плотный трафик поклонников. Ее треки на русском и английском уже известны по альбому этого года под названием Manuscript
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Участники фестиваля
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Завершила фестиваль Нино Катамадзе – бессменный хедлайнер «Усадьбы Jazz». На этот раз в ее импровизацию вплелись грузинские мотивы, которые шли низкому тембру харизматичной певицы
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Многостилевая 14-я «Усадьба Jazz» не уступила предыдущим и, скорее, даже превзошла ожидания многих, оставив простор для воображения – какой будет следующая
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