Церемония закрытия Кубка конфедераций

Юрий Копьев / для Ведомостей

Затем танцоры и певцы представили все страны - победительницы Кубка короля Фахда и Кубка конфедераций за всю его историю — Аргентину (1992), Данию (1995), Бразилию (1997, 2005, 2009, 2013), Мексику (1999), Францию (2001 и 2003)

4/15