Церемония закрытия Кубка конфедераций
Трибуны оставались полупустыми
На стадионе «Санкт-Петербург» завершилась церемония закрытия Кубка конфедераций
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Режиссер-постановщик церемонии Феликс Михайлов отправил зрителей в путешествие по истории футбола и Кубка конфедераций
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Николай Цискаридзе показал русский балетный класс и выступил в роли учителя балерины Анны Павловой
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Затем танцоры и певцы представили все страны - победительницы Кубка короля Фахда и Кубка конфедераций за всю его историю — Аргентину (1992), Данию (1995), Бразилию (1997, 2005, 2009, 2013), Мексику (1999), Францию (2001 и 2003)
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Закончилась церемония песней Полины Гагариной и DJ Smash «Команда-2018», посвященной 6000 волонтеров Кубка
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Бразильский футболист Роналдо выносит Кубок конфедераций
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Церемония прошла, как и открытие, при полупустых трибунах
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В то же время все билеты на финальный матч Германия – Чили, который состоится в 21.00, проданы
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