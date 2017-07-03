Германия выиграла Кубок конфедераций
Команда Чили заняла второе место
Сборная Германии обыграла национальную команду Чили в финальном матче Кубка конфедераций
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Встреча проходила в Санкт-Петербурге на «Зенит-арене»
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Игра завершилась с минимальным счетом – 1:0 – в пользу немецкой сборной
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Единственный гол в ворота чилийцев забил полузащитник Ларс Штиндль на 20-й минуте (13)
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Болельщик сборной Чили
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Лучшим игроком матча признан вратарь сборной Германии Марк-Андре тер Штеген, он получил приз BUD AF Man of the Match
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Немецкая команда не проиграла ни одного матча на Кубке конфедераций-2017
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Команда Чили ни разу не выигрывала Кубок конфедераций
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Болельщик сборной Германии
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Для немцев это первая победа на Кубке конфедераций
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«Золотую бутсу» получил нападающий сборной Германии Тимо Вернер, «Золотую перчатку» – вратарь Чили Клаудио Браво, «Золотой мяч» – капитан сборной Германии Юлиан Дракслер
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Стадион «Санкт-Петербург» на финальном матче посетили 57 268 человек
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