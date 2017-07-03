Аномальная жара накрыла Европу и юг России
Пока в Москве идут дожди, погода в Европе и других регионах бьёт температурные рекорды
Жители Европы буквально стонут от аномальной жары. На фото: туристы охлаждаются в фонтанах в парке в центре Будапешта
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В Греции температурный рекорд в 45,9 градуса заставил жителей обратиться за помощью к врачам, сообщает телерадиокомпания «Петербург»
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Гости отдыхают в бассейне на крыше отеля в Амстердаме
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Девушки плавают в фонтане садов Трокадеро в Париже. Жара во Франции держится со второй половины июня, а в последние дни достигала 35 градусов по Цельсию
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В Италии синоптики говорят, что нынешняя жара может побить все рекорды за последние 15 лет. Температура в стране примерно на восемь градусов выше среднего по сезону - 39 градусов в Милане и до 30 градусов в Альпах на высоте 1000 метров
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Из-за сильной жары в нескольких провинциях Испании действует особое предупреждение. Местные жители и туристы проводят время у водоемов, а также прячутся от солнца в тени
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Высокие температуры захватили и Восточную Европу. В Софии столбики термометров превысили отметку в 44 градуса. Аномальная жара привела к гибели пятерых человек в Софии, порядка 200 обратились за помощью к врачам, говорится на сайте ТРК «Петербург»
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В Румынии власти страны приняли предупредительные меры, организовав для населения пункты первой помощи, где раздают питьевую воду. Из-за плавящегося асфальта запрещено выезжать на дороги грузовым автомобилям. Температура в разных городах Румынии достигла 42 градусов
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Жара до 40 градусов установилась в понедельник, 3 июля, в Сочи. Местный МЧС предупредил, что в ближайшие несколько дней сухая и очень жаркая погода установится во всем Краснодарском крае
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Новый температурный рекорд был также установлен в крупнейшем турецком городе Стамбуле 2 июля. Отметки термометров достигли 37,2 градуса по Цельсию, такое произошло впервые за последние 106 лет, пишет Daily Sabah. Однако страдать придется недолго. Уже с понедельника температура в Турции начнет снижаться
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