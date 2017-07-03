Досуг

Аномальная жара накрыла Европу и юг России

Пока в Москве идут дожди, погода в Европе и других регионах бьёт температурные рекорды
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