Аномальная жара накрыла Европу и юг России

Miguel MEDINA / AFP

В Италии синоптики говорят, что нынешняя жара может побить все рекорды за последние 15 лет. Температура в стране примерно на восемь градусов выше среднего по сезону - 39 градусов в Милане и до 30 градусов в Альпах на высоте 1000 метров

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