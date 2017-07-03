Досуг

Геннадий Тимченко не снесет ресторан «Золотой колос» на ВДНХ

Его компания проведет полный ремонт и реставрацию здания, сохранив исторический фасад
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