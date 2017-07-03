Геннадий Тимченко не снесет ресторан «Золотой колос» на ВДНХ
Его компания проведет полный ремонт и реставрацию здания, сохранив исторический фасад
Сносить здание ресторана «Золотой колос» на территории ВДНХ не будут, заявил руководитель департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин
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Как передает «Интерфакс», этим Левкин прокомментировал сообщения СМИ о том, что ресторан может быть снесен, а на его месте на деньги инвестора будет построена гостиница
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Несколько лет назад московские власти начали реконструировать ВДНХ и стали искать инвестора для ряда объектов выставочного комплекса, в том числе и для ресторана
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Город ожидал, что инвесторы сделают из него «прекрасный ресторан, какой он был в 50-е гг.», передавал ТАСС летом 2014 г. слова мэра Москвы Сергея Собянина
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В марте стало известно, что в декабре 2016 г. ООО «Главный ресторан ВСХВ» (принадлежит Геннадию Тимченко) получило «Золотой колос» в аренду на 49 лет
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Компания взялась провести полный ремонт и реставрацию здания, сохранив исторический фасад, и обещала использовать здание под ресторан в течение всего срока аренды
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Объект культурного наследия представляет собой разновысотное сооружение: одноэтажные хозяйственные постройки образуют внутренний двор, обращенный в сторону парка
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В помещениях парадных залов сохранились лепные карниз и розетки на сводах и арках, зеркальные витражи в дубовых рамах, а также облицованные мрамором фонтаны
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