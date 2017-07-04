Какие сувениры увезут с собой журналисты с Кубка конфедераций
Свою продукцию показали города – организаторы чемпионата мира
Сувенирная продукция столицы Мордовии, включая USB, выполнена из дерева
1/7
Магниты - популярный сувенир. У Калининграда они с янтарем
2/7
Нижний Новгород приготовил для журналистов дорожный набор
3/7
Москва - значки с видами города и символикой чемпионата мира
4/7
В матрешках из Нижнего Новгорода спрятаны пожелания гостям чемпионата мира и краткие факты из истории футбола в области
5/7
У Нижнего Новгорода - оригинальная флешка с талисманом чемпионата
6/7
Транспортная карта для бесплатного проезда на общественном транспорте Петербурга для аккредитованных лиц на Кубке конфедераций. Ею могли воспользоваться примерно 60 000 человек – журналисты, сотрудники оргкомитета, члены «семьи FIFA»
7/7