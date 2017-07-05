Памяти Даниила Гранина

Белинский Юрий / ТАСС

Его произведения последних лет написаны в жанре мемуаров: «Причуды моей памяти» (2009 г.), «Все было не совсем так» (2010 г.), «Заговор» (2014 г.), «Человек не отсюда» (2014 г.). На фото: писатель возле своего загородного дома в Комарово под Петербургом

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