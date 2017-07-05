Памяти Даниила Гранина
Писатель скончался на 99-м году жизни
Ночью, 4 июля, на 99-м году жизни скончался писатель Даниил Гранин, передает «Интерфакс»
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Известность писателю принес роман «Искатели», опубликованный в 1955 г. В 1956 г. история об изобретателе Андрее Лобанове была экранизирована режиссером Михаилом Шапиро. Судьбам ученых были посвящены и два следующих романа: «После свадьбы» и «Иду на грозу» (на фото: эпизод из фильма по одноименной повести)
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Одно из самых известных произведений писателя — «Блокадная книга», написанная совместно с Алесем Адамовичем. Документальная хроника о Ленинграде времен войны была частично напечатана в 1977 г. в «Новом мире», полностью опубликована в 1984 г., переиздана в 2013 г.
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Его произведения последних лет написаны в жанре мемуаров: «Причуды моей памяти» (2009 г.), «Все было не совсем так» (2010 г.), «Заговор» (2014 г.), «Человек не отсюда» (2014 г.). На фото: писатель возле своего загородного дома в Комарово под Петербургом
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Почетный доктор СПбГУП Даниил Гранин во время церемонии присвоения Научной библиотеке Санкт-Петербургского Гуманитарного университета профсоюзов имени писателя
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В 2012 г. роман «Мой лейтенант» стал лауреатом национальной литературной премии «Большая книга»
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Писатель Даниил Гранин, в то время губернатор Санкт-Петербурга Валентина Матвиенко и министр образования и науки Андрей Фурсенко (слева направо) во время торжественного заседания «Культура и будущее России», посвященного 100-летию Дмитрия Лихачева
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Даниил Гранин родился 1 января 1919 г. В 1940 г. он окончил электромеханический факультет Ленинградского политехнического института, работал на Кировском заводе. Оттуда ушел на фронт в составе дивизии народного ополчения, воевал на Лужском рубеже, на Пулковских высотах. Затем был откомандирован в Ульяновское танковое училище, воевал в танковых войсках, был командиром роты тяжелых танков
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Писатель своим творческим дебютом считал рассказ об аспирантах «Вариант второй», опубликованный в 1949 г. в литературном журнале «Звезда». Одна из тем его произведений станет развитие научно-технического творчества. На фото: Даниил Гранин во время посещения мультимедийных залов Президентской библиотеки им. Ельцина
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Даниил Гранин — кавалер ордена Святого Андрея Первозванного, Герой Социалистического Труда (1989), Почетный гражданин Петербурга (2005), лауреат Государственной премии СССР и Государственной премии России, а также премии президента в области литературы и искусства, премии правительства Санкт-Петербурга в области литературы, искусства и архитектуры, премии Гейне и других
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Настоящая фамилия писателя — Герман. Псевдоним Гранин взял по просьбе своего однофамильца, известного писателя Юрия Германа, заведовавшего в «Звезде» отделом прозы
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Даниил Гранин — автор таких произведений, как «Искатели», «Иду на грозу», «Зубр», эссе «Эта странная жизнь» и «Страх», повести «Прекрасная Ута», «Сад камней», «Месяц вверх ногами», «Дождь в чужом городе»
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Писатель последние несколько дней находился в реанимационном отделении одного из городских стационаров. Незадолго до смерти он был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Губернатор Петербурга Георгий Полтавченко дал указание правительству города взять на себя организацию похорон писателя, сообщает «Интерфакс»
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