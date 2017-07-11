Церемония прощания с Антоном Носиком
Прощание с журналистом и блогером в ЦДЛ продолжалась чуть больше часа
11 июля в Центральном доме литераторов прошло прощание с журналистом и блогером Антоном Носиком
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Антон Носик умер в ночь на 9 июля в гостях в Подмосковье. 4 июля ему исполнился 51 год
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Под фоновое звучание композиций Бориса Гребенщикова, Петра Налича, группы «Ленинград» выступали все желающие
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Проститься с Носиком пришли журналисты, деятели рунета, общественные деятели, коллеги и близкие
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Носик – один из пионеров рунета. Премьер-министр Дмитрий Медведев, выражая соболезнования семье умершего, назвал Носика «настоящим профессионалом, первопроходцем российского интернета, ярким и талантливым человеком»
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Главный раввин России Берл Лазар выразил соболезнования близким Носика, отметив, что его сила была в том, что он не думал, о том, что популярно или непопулярно, а делал то, что было нужно
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Генеральный директор новостного портала Meduza Галина Тимченко отметила, что Носик своими делами доказал, что «свобода внутри», и призвала продолжать его дела во имя сохранения свободы
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Также проститься с Носиком пришел главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов
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Главный редактор журнала «The New Times» Евгения Альбац
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Основатель Фонда борьбы с коррупцией, оппозиционер Алексей Навальный с супругой Юлией
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Дизайнер, блогер Артемий Лебедев (слева)
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Журналист, руководитель Института Массмедиа РГГУ Николай Сванидзе (слева) перед церемонией прощания
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Актриса Татьяна Друбич и писатель, журналист Дмитрий Быков
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Журналист Сергей Пархоменко и его супруга редактор, сооснователь издательства Corpus Варвара Горностаева
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Член федерального политсовета движения «Солидарность» Илья Яшин (слева)
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Журналист Александр Плющев (в центре) перед церемонией прощания с медиа-менеджером, журналистом Антоном Носиком в Центральном доме литераторов
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Церемония прощания продлилась чуть больше часа и завершилась в 12.10
Антона Носика похоронят на еврейском секторе Востряковского кладбища
Антона Носика похоронят на еврейском секторе Востряковского кладбища
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Антона Носика похоронят на еврейском секторе Востряковского кладбища
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