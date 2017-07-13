Новый поставщик олимпийской сборной показал первый вариант формы
Юношеская национальная команда выступит в ней в Венгрии
13 июня в Инновационном центре Олимпийского комитета России Дизайнер Анастасия Задорина (вторая слева) представила новую форму юношеской сборной России. На презентации присутствовал первый вице-спикер Госдумы РФ, президент Олимпийского комитета России Александр Жуков (в центре) и олимпийская чемпионка по фехтованию на саблях Софья Великая (справа)
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В представленной форме команда выступит национальной команды на Европейском юношеском олимпийском фестивале в Венгрии
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Вся одежда сшита из натуральных хлопковых тканей с небольшим включением синтетики - для комфортной терморегуляции при разных температурных условиях и минимальной сминаемости во время переездов, рассказывают создатели
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Коллекция включает 300 комплектов одежды. В состав каждого комплекта входят: парадный костюм, тренировочный костюм, ветровка, футболка с коротким рукавом, поло с коротким рукавом, брюки- чиносы, шорты, кепка, купальник/плавки, полотенце, носки, чемодан на колесах, рюкзак, сумка на пояс, пишет ТАСС со ссылкой на авторо
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Новой формой будут экипированы 174 спортсмена и представителя сборной России
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Коллекция для основной сборной России, которая выступит на Олимпиаде в Пхенчхане, находится в разработке и будет представлена позже
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