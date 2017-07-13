Досуг

Соколы-сапсаны с высотки МГУ впервые вывели потомство

Птенцов окольцевали и взяли пробы пуха для генетического анализа
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