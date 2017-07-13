Соколы-сапсаны с высотки МГУ впервые вывели потомство
Птенцов окольцевали и взяли пробы пуха для генетического анализа
Соколы-сапсаны, поселившиеся в 2005 г. на высотке главного здания МГУ, впервые вывели потомство. Трех птенцов обнаружили в гнездовой нише на 30-м этаже.
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13 июля в Главном здании МГУ им. М.Ломоносова на Воробьевых горах орнитологи окольцевали птенцов соколов-сапсанов и впервые в Москве отобрали пробы биологического материала. Анализ пуха нововылупившихся птенцов позволит ученым получить представление о генетическом разнообразии московской популяции соколов-сапсанов.
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«Тема экологии широко представлена и в Московском университете на разных факультетах. Выпуск птенцов соколов-сапсанов с Главного здания МГУ производили несколько раз, а в 2005 г. на 30 этаже высотки в специально оборудованной нише образовалось гнездо, в котором поселилась пара сапсанов. Самец из этой пары был окольцован, то есть был выпущен в природу в рамках программы реинтродукции, а самка была без кольца. Совсем недавно ученые впервые обнаружили потомство этой пары: три крепких птенца около трех недель от роду», - рассказал ректор МГУ Виктор Садовничий.
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«Пока оперение птенцов недостаточно сформировалось, необходимо было их кольцевать. Эта процедура абсолютно безопасна для выводка: родители-сапсаны в это время будут охотиться и даже не заметят воздействия на их потомство. Помимо кольцевания, орнитологи планируют взять образцы биологического материала. Результаты анализа пуха позволят ученым получить представление о генетическом разнообразии московской популяции соколов-сапсанов, - рассказал руководитель научно-методического центра «Биоразнообразие» ВНИИ Экология Минприроды России Александр Сорокин.
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Соколятам сейчас всего 3,5 недели. Специалисты считают, что популяция сапсана в Москве начала восстанавливаться естественным образом. К началу 70-х годов эти птицы почти исчезли из московского региона из-за использования химикатов в сельском хозяйстве. Возвращаться в Москву они стали в 90-е годы. Первая пара появилась в МГУ в 1996 г.
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«Мы сделали большую работу для этих мальчиков и девочек. И будем за ними следить», - сказал ректор МГУ Виктор Садовничий. Кольцевание птиц проводят для отслеживания численности и ареалов обитания. Металлическое кольцо снабжено номером.
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Сокол-сапсан - хищная птица, включенная в Красную книгу России как малочисленный вид. Продажа этих птиц во всем мире запрещена. Численность птиц в России составляет около 2000 - 3000 пар.
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