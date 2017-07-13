Соколы-сапсаны с высотки МГУ впервые вывели потомство

Зыков Кирилл / АГН «Москва»

«Тема экологии широко представлена и в Московском университете на разных факультетах. Выпуск птенцов соколов-сапсанов с Главного здания МГУ производили несколько раз, а в 2005 г. на 30 этаже высотки в специально оборудованной нише образовалось гнездо, в котором поселилась пара сапсанов. Самец из этой пары был окольцован, то есть был выпущен в природу в рамках программы реинтродукции, а самка была без кольца. Совсем недавно ученые впервые обнаружили потомство этой пары: три крепких птенца около трех недель от роду», - рассказал ректор МГУ Виктор Садовничий.

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