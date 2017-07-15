«Спартак» выиграл Суперкубок России

Владимир Астапкович / РИА Новости

Суперкубок России - первый матч нового футбольного сезона. За него сражаются чемпион России и обладатель Кубка России. На фото игрок «Локомотива» Джефферсон Фарфан (слева) и игрок «Спартака» Луис Адриано

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