«Спартак» выиграл Суперкубок России
Матч завершился в дополнительное время со счетом 2:1
Московский «Спартак» выиграл Суперкубок России по футболу. На первом плане вратарь «Спартака» Артём Ребров
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В матче на домашнем стадионе красно-белые обыграли «Локомотив» со счетом 2:1 На фото игрок «Спартака» Сальваторе Боккетти (слева) и игрок «Локомотива» Ари
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Все голы были забиты в дополнительное время. На фото вратарь «Локомотива» Маринато Гилерме
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Призовой фонд Суперкубка составляет 30 млн руб., 75% из которых достаются победителю. Этот трофей «Спартак» завоевал впервые
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Встреча прошла на стадионе «Открытие Арена». На фото болельщики «Локомотива»
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Суперкубок России - первый матч нового футбольного сезона. За него сражаются чемпион России и обладатель Кубка России. На фото игрок «Локомотива» Джефферсон Фарфан (слева) и игрок «Спартака» Луис Адриано
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Болельщики «Спартака» радуются победе
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