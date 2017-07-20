Афиша на выходные: авиасалон «Макс», «Архстояние» и световые инсталляции из «Аватара»
«Ведомости» рекомендуют, куда сходить и что посмотреть
«Планет обезьян: война» - эпическая картина противостояния цивилизаций людей и обезьян, длящаяся два с половиной часа и отсылающая не только к прежним фильмам франшизы, но и к вестернам, и к «Апокалипсису сегодня»
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С пятницы авиасалон «Макс» открывается для свободного посещения. До 23 июня можно увидеть модели гражданских самолётов, спортивные и сверхлёгкие самолёты, военные вертолёты, беспилотники, образцы авиационной экипировки, космические летательные аппараты и спутники, часть из которых демонстрируются впервые. Все три дня лучшие пилотажные группы мира будут демонстрировать трюки в открытом небе
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Главный опен-эйр фестиваль выходных - фестиваль «Ласточка» в «Лужниках», музыкальными хэдлайнерам которого станут поп-звезды Элли Голдинг и Years & Years, электронный дуэт Her и певец Иван Дорн. Как на всех городских фестивалях на открытом воздухе, на "Ласточке" будут работат площадки спорта и для активного отдыха, детская зона и фудкорт
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«Блокбастер», второй фильм бывшего кинокритика Романа Волобуева — прежде всего фильм про любовь к девушкам. Не про влечение, а про восхищение этими господним созданиям, у которых любая дурость кажется песней
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В этом году фестиваль искусств «Вдохновение» курирует бывший арт-директор знаменитого фестиваля света в Лионе Жюльен Павийяр. Для Москвы его команда создаст несколько десятков объектов, например, на одной из тематических зон фестиваля — она называется «Пандора», — воссоздадут мир фантастической планеты из «Аватара» Джеймса Кэмерона. 21 июля, парк "Останкино"
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К участию в традиционном «ГУМ-Авторалли» в этом году допустят только сто экипажей исключительно на советских авто, при этом количество автомобилей массовых серий 1970-1980 годов будет ограничено. Уже известно, что самым «возрастным» участником ралли станет ГАЗ А 1936 года выпуска. Старт 23 июня в 12:00
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Ежегодный фестиваль ландшафтных объектов «Архстояние» пройдет в Никола-Ленивце в 12-й раз. В этот раз организаторы ставят перед участниками вопрос «как жить»: авторам предложено создать свои концепции жилых пространств. В музыкальной программе фестиваля заявлены американский электронщик Huerco S, музыкант-экспериментатор Джамал Мосс из Чикаго и мультиинструменталист Рабиа Беаини из Ливана
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«Человек-паук: возвращение домой» по меркам супергеройского комикса очень теплое кино. Да, тут летят клочки по закоулочкам, но сюжет норовит увильнуть в сторону школьной комедии, а картинка любовно стилизована под фильмы 80-х
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Cargo Moscow - театр на колесах, российская версия серийного проекта знаменитой европейской группы Rimini Protokoll. Полуторачасовой спектакль имитирует дальнобойный рейс Магадан-Москва. Зрители ездят на специальной фуре в окрестностях Капотни, рассматривая реальные пейзажи за окном и видео, снятое на трассе «Колыма». А водители, знающие эту эту трассу вдоль и поперек, рассказывают о жизни дальнобойщиков, в которой даже рутина кажется былиной. Как всегда у Rimini Protokoll, это высокотехнологичный, эффективный, чрезвычайно увлекательный и отчетливо левый театр - не декларативно, а сущностно, на человеческом уровне, глаза в глаза
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На площадке «Зеленый театр ВДНХ. Сцена на воде» в выходные стартует серия летних концертов. В субботу в рамках программы Songwriters состоится выступление Алины Орловой, а в воскресенье прозвучат фрагменты лучших мировых опер в исполнении Московского академического Музыкального театра им. Станиславского и Немировича-Данченко
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