Афиша на выходные: авиасалон «Макс», «Архстояние» и световые инсталляции из «Аватара»

Gorkyclassic Автомобильное историческое общество

К участию в традиционном «ГУМ-Авторалли» в этом году допустят только сто экипажей исключительно на советских авто, при этом количество автомобилей массовых серий 1970-1980 годов будет ограничено. Уже известно, что самым «возрастным» участником ралли станет ГАЗ А 1936 года выпуска. Старт 23 июня в 12:00

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