Как Пикник «Афиши» развлекал своих гостей
Виртуальные гонки, свободное падение и многочисленные концерты
29 июля в субботу прошел один из самых любимых музыкальных фестивалей Москвы - Пикник «Афиши»
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Фестиваль собрал в музее-заповеднике «Коломенское» поклонников рэпа и инди-рока
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С погодой на фестивале повезло, несмотря на тучи, дождя не было и температура держалась в районе 28 градусов
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Некоторым это далось не просто
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А кому-то довольно просто
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В этом году развлечений было так много, что принять участие во всем было просто невозможно
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Самые стойкие и терпеливые, кто пережил многочасовую очередь, познали чувство свободного падения
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Любители соленого могли искупаться в чипсах и унести с собой все, что удалось поймать
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Потратить деньги с удовольствием можно было на Маркете
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Если у гостей заканчивались наличные, то «поднять» рублей можно было на одной из площадок фестиваля
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Все желающие также могли проверить свои силы и немного подкачаться
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Чтобы потом победить в виртуальных гонках
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Для тех, кто предпочитает спокойные развлечения, были доступны классические настольные игры
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И творческие мастерские
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Выдержать насыщенный ритм фестиваля удавалось не каждому
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Фестиваль был традиционно безалкогольным
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Также традиционно, чтобы поймать мобильный интернет на фестивале, приходилось изрядно постараться
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Выступление «Грибов» прошло при полном аншлаге. Группа исполнила девять композиций, так как больше песен не оказалось, то музыканты повторили все самое любимое на бис
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Скрыться от музыкальной программы было невозможно, но зато все концерты можно было слушать лежа
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В этом году 5’nizza выпустила первый за 12 лет альбом «Ку», песни с которого музыканты представили на фестивале, в дополнение к любимым поклонниками хитам
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Чипсы не заканчивались до самого конца праздника
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Одним из хэдлайнеров была британская группа Foals. Солист Яннис Филиппакис бросился в толпу своих поклонников и «пошел по рукам»
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Фанаты были в восторге
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Многие дотянулись до звезды
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В этом году фестиваль закрывала британская рок-группа «Kasabian». Это единственный концерт группы в России в этом году, так что и музыканты и поклонники отработали на 100 процентов
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Организаторы сообщили, что стараются превратить событие в «лучший день лета» и с каждым годом им все лучше и лучше это удается
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