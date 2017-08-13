Субкультуры собрались на Faces&Laces
Фестиваль проходит в Москве уже в одиннадцатый раз
12 августа в Парке Горького стартовал фестиваль Faces&Laces
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Событие посвящено актуальной моде, субкультурам и визуальным коммуникациям
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Фестиваль проводится в одиннадцатый раз
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На площадке фестиваля более 250 локальных и глобальных участников могут заявить о себе
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Бренды и сообщества представлены в формате выставки, множество проектов сконцентрировано на набережной Парка
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Хэдлайнером музыкальной программы Faces&Laces станет британская группа GIGGS
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Фестиваль продлится два дня и закончится в воскресенье 13 августа
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