Досуг

Red Bull FlugTag пролетел над Гребным каналом

Ежегодные соревнования самодельных самолетов прошли в Крылатском
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