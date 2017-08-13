Red Bull FlugTag пролетел над Гребным каналом
Ежегодные соревнования самодельных самолетов прошли в Крылатском
13 августа в воскресенье Red Bull Flugtag переписывал историю авиации на самодельных летательных аппаратах
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Пятый фестиваль Red Bull Flugtag прошел на Гребном канале в Крылатском
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Вход для зрителей был свободным
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Команды со всей Росии целый месяц трудились, создавая свои креативные летательные аппараты
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Полет осуществленных фантазии участников проходил с шестиметровой рампы в воду
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Соревнования можно было посмотреть по прямой трансляции в интернете или вживую в день полетов
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Площадка мероприятия готова была вместить до 100 000 зрителей
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Впервые соревнования Flugtag прошли в Австралии в 1991 году. В Москве первые полеты стартовали в 2009 году
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Фестиваль проходит каждые два года уже в пятый раз
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Жюри оценивает креативность конструкции
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Важно также выступление на рампе
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и дальность самого полета
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Каждая команда состоит из пяти участников
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Летательные аппараты не оснащены мотором
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Запустить самодельный самолет получается только благодаря гравитации и собственной силе участников
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Участники признались, что падать в воду бывает больно, поэтому они стараются пролететь как можно дальше
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