Стройки и инфраструктура

Что останется в музее после раскопок Москвы

Артефакты, найденные во время ремонта улиц, показывают на выставке «Тайны московских подземелий»
Выбор редактора
Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Фото