Что останется в музее после раскопок Москвы

Евгений Разумный / Ведомости

На Биржевой площади найдены части деревянной лестницы XVI века, ведущей в подклет мастерской ремесленника, расположенной на территории подворья Иосифо-Волоцкого монастыря. Ее удалось восстановить и перенести в Музей Москвы. Другим фрагментам старинных зданий повезло не так сильно - их снова закопали на том же месте

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