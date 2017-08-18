Что останется в музее после раскопок Москвы
Артефакты, найденные во время ремонта улиц, показывают на выставке «Тайны московских подземелий»
За два года ремонтных работ в центре Москвы было найдено более 10 000 уникальных артефактов. С 15 августа по 5 сентября самые интересные из них показывают в Музее Москвы на выставке «Тайны московских подземелий»
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Конские железные удила, металлические ключи, дуло пищали XVII века, железный ружейный замок, игральная «бабка», инструмент ювелира и глиняные игрушки
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На Биржевой площади найдены части деревянной лестницы XVI века, ведущей в подклет мастерской ремесленника, расположенной на территории подворья Иосифо-Волоцкого монастыря. Ее удалось восстановить и перенести в Музей Москвы. Другим фрагментам старинных зданий повезло не так сильно - их снова закопали на том же месте
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Клад времен Ивана Грозного обнаружен на Пречистенке. Десять монет были спрятаны внутри полой костяной шахматной фигуры слона. Находку датируют серединой XVI века
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По предположению археологов, владелец шахматного набора спрятал монеты в пустых костяных фигурах. Такие небольшие серебряные монетки в XVI в. называли копейками, при этом они имели высокую ценность, говорится на сайте mos.ru. На одну такую копейку можно было купить гуся
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Накладки цветного металла, Биржевая площадь
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Перстни медного сплава, медные застежки со вставкой, медная запонка со стеклянной вставкой, накладка и пинцет медного сплава
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Фрагмент игрушечного глиняного медведя, найденного на Биржевой площади
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Железные наконечники для стрел, Биржевая площадь
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Железные инструменты, Биржевая площадь
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Часть фаянсового блюда
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Находки с Биржевой площади
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Медные ножницы
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Медные детали часового механизма
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Клад медных монет
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Монета времен правления императора Павла I
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Надгробие Анны Прозоровской (Ртищевой) 1678 г.
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Полихромные рельефные изразцы
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фрагменты городских зданий XII–XVIII веков
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Находки с Биржевой площади. Помимо них фонд музея пополнят артефакты, найденные на Лубянке и Новой площади, Пречистенке, Сретенке, на Бульварном кольце и в других местах
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