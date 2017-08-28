Мировые звезды выступили в поддержку Серебренникова
Известные актеры, режиссеры и музыканты подписали петицию на Change.org
Лауреаты «Оскара» и Нобелевской премии вступились за Серебренникова, подписав текст петиции, опубликованной на Change.org на немецком и английском языках. Среди них - дирижер Теодор Курентзис, создатель оркестра MusicAeterna
1/10
Австрийская романистка, драматург, поэт и литературный критик, обладательница Нобелевской премии 2004 г. по литературе Эльфрида Елинек
2/10
Кейт Бланшетт, одна из самых титулованных актрис современности: обладательница двух премий «Оскар» (2005, 2014), трёх премий BAFTA (1999, 2005, 2014), трёх премий «Золотой глобус» (1999, 2008, 2014) и двух «Премий Гильдии киноактёров США» (2005, 2014)
3/10
Немецкий режиссер, сценарист и продюсер Марен Адэ. Адэ - автор одного из хитов Каннского кинофестиваля 2016 г. «Тони Эрдманн»
4/10
Бенедикт Эндрюс — один из самых известных австралийских театральных режиссеров, который успешно занимается постановками театральных спектаклей в Австралии и Европе. На фото: на представлении одной из самых знаменитых своих работ - фильма «Уна» 2016 г.
5/10
Йозеф Бирбихлер — немецкий актёр, режиссёр, сценарист. На фото: на представлении одной из своих самых известных работ
6/10
Нина Хосс, немецкая актриса, в 2007 г. получившая «Серебряного медведя» за лучшую женскую роль на Берлинском кинофестивале
7/10
Немецкий режиссер Андреа Брис
8/10
Софи Калль — французская художница, писатель и фотограф, лауреат международной Премии «Хассельблад» 2010 г.
9/10
Сбор подписей организовали немецкий режиссер Томас Остермайер (на фото) и драматург Мариус фон Майенбург
10/10
Самые популярные галереи