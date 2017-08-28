Культура

Мировые звезды выступили в поддержку Серебренникова

Известные актеры, режиссеры и музыканты подписали петицию на Change.org
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