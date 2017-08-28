Мировые звезды выступили в поддержку Серебренникова

Andrew Medichini / AP

Бенедикт Эндрюс — один из самых известных австралийских театральных режиссеров, который успешно занимается постановками театральных спектаклей в Австралии и Европе. На фото: на представлении одной из самых знаменитых своих работ - фильма «Уна» 2016 г.





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