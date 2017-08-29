5 богатейших женщин России
Рейтинг Forbes 2017 года
Жена бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова Елена Батурина в пятый раз подряд возглавила рейтинг богатейших женщин России Forbes Woman. Журнал оценивает ее состояние в $1 млрд и отмечает, что за год оно сократилось на $100 млн. В общем рейтинге самых богатых россиян Батурина находится на 90-м месте. На фото Батурина на субботнике в музее-заповеднике «Коломенское», приуроченном к 80-летию Лужкова (2016 г.)
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На втором месте по-прежнему Елена Рыболовлева с $600 млн, которые она получила в 2015 г. после развода с Дмитрием Рыболовлевым
Фото: finparty.ru
Фото: finparty.ru
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На третьем - председатель совета директоров «Группы компаний S7» Наталия Филева также с примерно $600 млн
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На четвертом месте Ольга Белявцева, член совета директоров и акционер компании - производителя детского питания и минеральной воды «Прогресс» ($450 млн)
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На пятом месте - гендиректор интернет-магазина Wildberries Татьяна Бакальчук ($420 млн)
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