5 богатейших женщин России

Сергей Пятаков / РИА Новости

Жена бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова Елена Батурина в пятый раз подряд возглавила рейтинг богатейших женщин России Forbes Woman. Журнал оценивает ее состояние в $1 млрд и отмечает, что за год оно сократилось на $100 млн. В общем рейтинге самых богатых россиян Батурина находится на 90-м месте. На фото Батурина на субботнике в музее-заповеднике «Коломенское», приуроченном к 80-летию Лужкова (2016 г.)

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