В какие школы ходили политики и бизнесмены
Не все успешные люди любили учиться
Владимир Путин начинал учиться в ленинградской школе-восьмилетке №193. По воспоминаниям президента, до шестого класса он был троечником и хулиганом. Но затем начал учиться хорошо и занялся спортом. После восьмого класса поступил в среднюю школу №281 (спецшкола с химическим уклоном на базе технологического института). Именно в школе у Путина появилось желание стать разведчиком
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Министр обороны Сергей Шойгу (на фото в центре) закончил школу в родной Туве. Учился без троек
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В первый класс Павел Дуров пошел в итальянском Турине, где жил с родителями. По возвращении в Россию сначала пошел в обычную школу, а затем - в гимназию при СпбГУ. Увлекся программированием в 11 лет
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Мэр Москвы Сергей Собянин родился в Сибири и закончил обычную школу в районном центре Березово (находится между Салехардом и Ханты-Мансийском). Затем переехал к сестре в Кострому и поступил в Костромской технологический институт на отделение машиностроения. Окончил ВУЗ с красным дипломом
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Министр иностранных дел Сергей Лавров закончил с серебряной медалью московскую школу № 607 с углублённым изучением английского языка. Затем поступил в один из престижнейших советских вузов - Московский государственный институт международных отношений
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Премьер-министр Дмитрий Медведев (слева идет в первый класс) закончил обычную среднюю школу №305 в Ленинграде. По словам одной из учительниц, будущий президент учился прилежно
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Виктор Вексельберг родился в украинском городе Дрогобыч (Львовская область) и там же с отличием закончил среднюю школу. Однако медаль не получил из-за национального вопроса. Из-за фамилии не стал пробовать поступать и в Московский государственный университет. C отличием окончил факультет автоматизации и вычислительной техники Московского института инженеров железнодорожного транспорта
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Один из основателей НК «Юкос» Михаил Ходорковский окончил московскую школу №277. Увлекался химией и математикой
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Политик Алексей Навальный окончил Алабинскую среднюю школу в военном посёлке Калининец Московской области
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Михаил Фридман родился во Львове и там же ходил в школу. Два раза пробовал поступить в Московский физико-технический институт, однако не прошел из-за фамилии. Поступил в Московский институт стали и сплавов
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Анатолий Чубайс учился в Одессе, Львове и Лениграде. Руководитель «Роснано» ненавидел школу в старших классах. В интервью Lenta.ru он рассказывал, что вместе с друзьями хотел поджечь и разобрать здание школы. Но удалось оторвать только одну ступеньку на крыльце и чайку, приваренную на военно-патриотическом памятнике
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Михаил Прохоров с отличием окончил английскую спецшколу в Москве и поступил на факультет международных экономических отношений в Московский институт. На своем сайте Прохоров называет себя «обаятельным спортсменом» и пишет, что в студенческие годы нес на себе всю общественную нагрузку. Поэтому его энтузиазм не остался незамеченным и его включили в факультетское бюро ВЛКСМ
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Первый раз Барак Обама (второй в среднем ряду) пошел в школу в Джакарте, где жил вместе с матерью и отчимом. После третьего класса будущий президент США переехал в США, на Гавайи, и учился в престижной частной школе «Панехоу». Увлекся баскетболом
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Билл Клинтон ходил в обычную американскую школу в штате Арканзас. Был отличником, играл на саксофоне в школьном джаз-бэнде. Его будущая супруга Хиллари Клинтон (Родэм) училась в Чикаго. Была также любимицей учителей, занималась плаванием и баскетболом
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Дональд Трамп (второй слева) начинал учиться в нью-йоркской школе Кью-Форест, которую он покинул из-за плохого поведения в 13 лет. Родители отправили сына на перевоспитание в нью-йоркскую Военную академию
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Долгое время носивший статус самого богатого человека в мире Билл Гейтс учился в элитной школе Сиэтла «Лейксайд». Уже школьником он увлекался программированием и в 13 лет написал свою первую программу — игру «Крестики-нолики». Правда, престижный Гарвард будущий миллиардер бросил, решив сосредоточиться на программировании
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Основатель Facebook Марк Цукерберг учился в пригороде Нью-Йорка. Компьютерным программированием увлекся еще в школе и в старших классах разработал сетевую версию настольной стратегической игры «Риск»
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