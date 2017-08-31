В какие школы ходили политики и бизнесмены

Фото из личного архива Владимира Путина

Владимир Путин начинал учиться в ленинградской школе-восьмилетке №193. По воспоминаниям президента, до шестого класса он был троечником и хулиганом. Но затем начал учиться хорошо и занялся спортом. После восьмого класса поступил в среднюю школу №281 (спецшкола с химическим уклоном на базе технологического института). Именно в школе у Путина появилось желание стать разведчиком

1/17