Памяти принцессы Дианы

REUTERS

Диана погибла в автокатастрофе, произошедшей ночью 31 августа 1997 г. в Париже, в туннеле под мостом Альма. Вместе с ней погибли ее возлюбленный Доди аль-Файед и водитель. На фото: Диана и Доди аль-Файед на Французской Ривьере

2/9