Линии жизни

Памяти принцессы Дианы

31 августа исполняется 20 лет со дня гибели принцессы в автокатастрофе
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