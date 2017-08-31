Памяти принцессы Дианы
31 августа исполняется 20 лет со дня гибели принцессы в автокатастрофе
20 лет назад не стало принцессы Уэльской Дианы. Икона стиля и «народная принцесса», Диана считается одной из самых знаменитых персон XX в. На фото с матерью Терезой в Нью-Йорке
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Диана погибла в автокатастрофе, произошедшей ночью 31 августа 1997 г. в Париже, в туннеле под мостом Альма. Вместе с ней погибли ее возлюбленный Доди аль-Файед и водитель. На фото: Диана и Доди аль-Файед на Французской Ривьере
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Мировую известность Диана приобрела после свадьбы с принцем Чарльзом. Их брак продлился с 1981 по 1996 г.
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После развода с принцем Чарльзом Диана посвятила себя благотворительной деятельности, много ездила по миру и выступала с различными благотворительными инициативами. На фото: с президентом ЮАР Нельсоном Манделой во время акции против распространения противопехотных мин
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В России Диана побывала в июне 1995 г. Одним из пунктов ее программы стало посещение Большого театра. На фото: с балеринами за кулисами после спектакля
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Также Диана успела посетить Тушинскую детскую больницу, которой передала в дар медицинское оборудование
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Диана Фрэнсис Спенсер родилась 1 июля 1961 г. в Парк-Хаусе, Норфолк. Она была четвертой из пяти детей Джона Спенсера, виконта Альторпа и его первой жены Фрэнсис. Семья Спенсера была тесно связана с британской королевской семьей в течение нескольких поколений. Обе бабушки Дианы были фрейлинами Елизаветы Боуз-Лайон, супруги короля Георга VI и матери Елизаветы II
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Диана на приеме у президента ФРГ Рихарда фон Вайцзеккера в Бонне в 1987 г.
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Официальных мероприятий в 20-ю годовщину гибели принцессы члены британской королевской семьи проводить не стали. Сыновья Дианы, принцы Уильям и Гарри, в частном порядке почтили память своей матери в мемориальном Белом саду
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