День знаний: Путин и школьники
Президент провел открытый урок для всей страны
Президент России Владимир Путин, выступая на открытом уроке 1 сентября, заявил, что у народа России есть собственный «ядерный реактор», позволивший стране просуществовать «более 1000 лет» перед лицом более сильных и организованных конкурентов
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Школьники всей России смотрели открытый урок по интернету, сообщил ведущий - певец Дмитрий Маликов. На фото ученик на торжественной линейке в Екатеринбурге
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Открытый урок прошел в Ярославле во время форума «Будущие интеллектуальные лидеры России»
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День знаний в Люберцах
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Маликов призвал школьников ставить лайки уроку в соцсетях: «Нам нужны ваши лайки! Мы хотим хайпа!»
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Ученик на торжественной линейке в Люберцах
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Президент России призвал молодежь делать не «не хуже», а лучше конкурентов - не говоря уже о врагах
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День знаний в Люберцах
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Продолжая выступление на открытом уроке, Путин предложил Министерству образования провести всероссийский конкурс сочинений на тему «Россия, устремленная в будущее». Сочинения должны быть о будущем на рубеже 2040-2050 гг., пояснил президент
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День знаний во 2-й Санкт-Петербургской гимназии
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