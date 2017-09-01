День знаний: Путин и школьники

Михаил Метцель / ТАСС

Президент России Владимир Путин, выступая на открытом уроке 1 сентября, заявил, что у народа России есть собственный «ядерный реактор», позволивший стране просуществовать «более 1000 лет» перед лицом более сильных и организованных конкурентов

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