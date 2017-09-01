На Кипре начался главный праздник года
Фестиваль вина в Лимасоле продлится до 10 сентября
31 августа в Муниципальном парке Лимасола открылся 56 Винный фестиваль – одно из самых массовых ежегодных событий на Кипре
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В фестивале традиционно принимают участие четыре крупнейших местных производителя вина, а также десятки небольших виноделен
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Помимо вина на фестивале будут продаваться кипрские еда и ремесленные товары
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Вход на фестиваль платный, но в этом году организаторы решили предоставить свободный доступ многодетным семьям. При предъявлении удостоверения в один любой день фестиваль можно посетить бесплатно
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Фестиваль продлится до 10 сентября
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В пятницу, субботу и воскресенье в оба уикэнда фестиваля из Ларнаки, Никосии, Пафоса и Айя-Напы до фестиваля можно добраться на специальном трансферном автобусе
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На фестивале предусмотрена широкая музыкальная программа: выступление Лимасольского муниципального филармонического оркестра, песни о вине, народные песни и танцы
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В театральной программе - постановки в разных жанрах от нескольких местных коллективов
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Также все желающие могут поучаствовать в конкурсе фотографий на тему «Кипр и вино – Винный фестиваль 2017»
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Кипрский фестиваль организаторы называют крупнейшим в Европе: ежегодно сюда приезжают свыше 100 000 гостей
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