За кулисами фестиваля «Спасская башня»
На Красной площади завершился крупнейший в мире военно-музыкальный смотр
В Москве завершился десятый Международный военно-музыкальный фестиваль «Спасская башня»
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По информации организаторов, в нем приняло участие около 1500 музыкантов военных оркестров и других исполнителей. Среди них – даосские монахи из Уданшаня (Китай)
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Также на Красной площади выступили сводный оркестр волынок и барабанов, швейцарские барабанщики Top Secret, молодежный оркестр Equinox percussion из США, рота почетного караула и оркестр Вооруженных сил Белоруссии, рота почетного караула и оркестр Президентского полка «Айбын» из Казахстана, рота почетного караула и группа «Ереванские барабаны»
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В 2015 г. фестиваль посетило свыше 60 000 человек, в 2016 г. – свыше 75 000, пишет ТАСС
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Мероприятия фестиваля проходят не только на Красной площади, ВДНХ, но и, например, на железнодорожных вокзалах и в парках Москвы
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В программу фестиваля включены мероприятия «Спасская башня – детям» – познавательные, образовательные и развлекательные шоу для детей моложе 13 лет. Например, проект знакомит детей с русскими военными традициями, конным спортом и традициями российской школы верховой езды, представляет детские музыкальные коллективы
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Участники фестиваля 2017 г.
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Участники фестиваля 2017 г.
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Участники фестиваля 2017 г.
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Участники фестиваля 2017 г. перед выступлением
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За кулисами фестиваля
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