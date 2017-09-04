Досуг

За кулисами фестиваля «Спасская башня»

На Красной площади завершился крупнейший в мире военно-музыкальный смотр
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Naissaar
12:21 04.09.2017
Красиво. Занимательно. Познавательно. Дай Бог, чтобы все военные, включая и военных музыкантов, состязались только в мирном искусстве. Армяне понравились, египтяне приятно удивили... да все были хороши.
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