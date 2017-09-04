Как прошел Burning Man 2017
Один из самых знаменитых фестивалей мира завершился в Неваде
В Неваде завершился один из самых знаменитых фестивалей в мире - Burning Man. В этом году он проходил с 27 августа по 4 сентября
1/10
Тема фестиваля этого года звучала абстрактно - Radical Ritual («Радикальные ритуалы»). Организаторы предложили участникам поразмышлять над ритуалами и догмами, принятыми в обществе, часть из которых возвышает и способствует духовному развитию, а часть является предрассудками и ограничениями
2/10
Основные правила фестиваля не меняются уже много лет: все посетители должны быть в костюмах, а также должны внести лепту в оформление фестиваля, например, оформить место размещения или установить арт-объект
3/10
Кульминация фестиваля - сожжение деревянной статуи человека
4/10
В этом году билеты на Burning Man чуть подорожали. Например, проход на один день в прошлом и позапрошлом годах стоил $390, а в этом – $425, указано на сайте фестиваля. Стоимость билета на все дни фестиваля в предпродаже начиналась от $1200 (к этой сумме еще добавлялись налоги). Также отдельно нужно было оплатить паспорт на транспортное средство – еще $80
5/10
Перед началом фестиваля участники регистрируют на сайте свои кемпы (места размещения и инсталляции). По желанию можно не устанавливать свою площадку самостоятельно, а присоединиться к единомышленникам
6/10
По завершении фестиваля сжигают не только его главный символ, но и вообще все объекты временного города – постройки, скульптуры, инсталляции. Это продиктовано одним из основных принципов Burning Man – «Не оставляй следа»
7/10
Один из главных способов самовыражения и творчества на Burning Man – создание безумных средств передвижения
8/10
Поскольку фестиваль проходит посреди пустыни, участники носят защитную одежду и очки. Аппаратура для фото- и видеосъемки также должна быть надежно защищена
9/10
В следующем году фестиваль пройдет с 26 августа по 3 сентября
10/10
Самые популярные галереи