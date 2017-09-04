Как прошел Burning Man 2017

Jim Urquhart / Reuters

В этом году билеты на Burning Man чуть подорожали. Например, проход на один день в прошлом и позапрошлом годах стоил $390, а в этом – $425, указано на сайте фестиваля. Стоимость билета на все дни фестиваля в предпродаже начиналась от $1200 (к этой сумме еще добавлялись налоги). Также отдельно нужно было оплатить паспорт на транспортное средство – еще $80

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