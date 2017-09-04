В Москве начали праздновать День города
Фестиваль «Юбилей Москвы — 870» продлится до 10 сентября
В Москве началась подготовка к празднованию Дня города. Основные мероприятия пройдут на площадках фестиваля «Юбилей Москвы — 870»
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Одна из тем 870-летнего юбилея - «Москва ставит рекорды», указано на сайте мэрии
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Часть площадок информирует о достижениях московских спортсменов, выдающихся спортивных школах и знаковых для истории мирового спорта событиях
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Особое внимание уделили Олимпиаде-80 и предстоящему Чемпионату мира по футболу-2018
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На площади Революции установили вейк-парк из двух бассейнов (25- и 50-метрового) общим объемом около 1000 тонн и глубиной 1 метр
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На Манежной площади появилась установка «Искусственная волна» для катания на флоуборде
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В День города, 9 и 10 сентября, на «Искусственной волне» пройдут показательные выступления спортсменов в дисциплинах «флоубординг» и «бодибординг»
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Другие тематики - «Москва покоряет» и «Москва изобретает». Такие площадки расскажут о выдающихся ученых, исследователях, изобретателях и их открытиях
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Часть таких площадок посвящена космической отрасли
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«Космическая» площадка на Тверском бульваре
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Еще одна грань истории города - площадки «Москва строит», посвященные самым знаменитым архитектурным памятникам города, работам столичных архитекторов и строителей
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Больше всего площадок «Юбилея Москвы — 870» разместили на Новом Арбате, Охотном ряду и бульварах
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Фестиваль закрывается 10 сентября в День города, но часть площадок будет работать до 9 октября
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Как всегда на подобных городских фестивалях большая часть павильонов - это киоски с сувенирами, фермерскими продуктами, готовой едой
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Площадки фестиваля «Юбилей Москвы — 870»
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Площадки фестиваля «Юбилей Москвы — 870»
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Площадки фестиваля «Юбилей Москвы — 870»
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Площадки фестиваля «Юбилей Москвы — 870»
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