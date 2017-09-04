Досуг

В Москве начали праздновать День города

Фестиваль «Юбилей Москвы — 870» продлится до 10 сентября
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