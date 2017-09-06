Кому заплатят 22 миллиона рублей за выступление на юбилее Москвы

Антон Новодережкин / ТАСС

На выступление 24 артистов на юбилее Москвы будет потрачено 22 млн руб., указано на сайте госзакупок. Заказчиком выступлений выступает Государственное автономное учреждение культуры г. Москвы «Московская дирекция массовых мероприятий». Самый большой гонорар - 3,3 млн руб. - полагается Валерию Меладзе. За эти деньги он даст два мини-концерта (у храма Христа Спасителя и на Поклонной горе) продолжительностью не менее 20 минут

1/10