Кому заплатят 22 миллиона рублей за выступление на юбилее Москвы
Топ-10 самых высокооплачиваемых музыкантов в галерее «Ведомостей»
На выступление 24 артистов на юбилее Москвы будет потрачено 22 млн руб., указано на сайте госзакупок. Заказчиком выступлений выступает Государственное автономное учреждение культуры г. Москвы «Московская дирекция массовых мероприятий». Самый большой гонорар - 3,3 млн руб. - полагается Валерию Меладзе. За эти деньги он даст два мини-концерта (у храма Христа Спасителя и на Поклонной горе) продолжительностью не менее 20 минут
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1,76 млн выплатят «Студии Тамары Гвердцители». Выступление пройдет в режиме «живой звук», уточняется в договоре, размещенном на сайте госзакупок
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Такой же гонорар - 1,76 млн руб. - полагается певице Елене Темниковой. Правда, по мнению музыкального продюсера, пожелавшего остаться неназванным, значительная часть этих денег уйдет на накладные расходы (аренду и привоз реквезита, оплату услуг подтанцовки и проч.), а самим артистам останется около 150 000 руб. на руки
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Гонорар певицы Бьянки также составит 1,76 млн руб. В договорах с артистами указано, что заказчик обеспечивает техническую готовность сцены и звукового оборудования, а также за свой счет производит отчисления в Российское авторское общество
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1,32 млн руб. получат Влад Соколовский и Дакота. За свои услуги все выступающие получают полную предоплату (по условиям договора)
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Гонорар Алексея Кортнева и группы «Несчастный случай» - 1,2 млн руб.
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Еще один приглашенный - «Музыкальный лейбл «Блэк Стар», представляющий Тимати и еще 12 исполнителей. Их гонорар - 1,1 млн руб.
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Такой же гонорар (1,1 млн руб.) выплатят рэп-исполнителю Джигану
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Гонорары остальных музыкантов ниже. Например, группе «Пицца» заплатят 0,88 млн руб.
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Замыкает десятку артистов с самыми большими гонорарами за выступление на юбилее Москвы диджей Feel. Его выступление оценили в 770 000 руб.
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