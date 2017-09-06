Книжный базар
Московская книжная выставка-ярмарка открылась в 30-й раз
Книжная ярмарка проводится с 1977 г. и в этот раз отмечает сорокалетний юбилей
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30-я ММКВЯ принимает издателей из 39 стран мира: от Кубы до Южной Кореи
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В этом году ярмарка посвящена языкам регионов России, обещают также дегустацию национальных блюд
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На ярмарке представят театральные проекты, фильмы и сериалы грядущего сезона, созданные на основе текстов современных авторов
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Стоимость одного печатного станка ручной сборки сопоставима с ценой иномарки
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На выставке «Пресса-1917» показывают газеты и журналы столетней давности
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В рамках ярмарки пройдет форум славянской культуры, который посетят министр культуры Македонии и директор Национальной библиотеки Сербии
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В первый день ММКВЯ на сцене «Геликон-опера» подвели итоги конкурса «Книга года»
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Каждый из посетителей ярмарки сможет приобрести любую книгу, поддержав тем самым детский хоспис
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За пять ярмарочных дней пройдут 500 мероприятий на 12 тематических площадках
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