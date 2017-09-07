Культура

Памятник Пушкину в Москве открылся после реставрации

Скульптуру почистили и устранили дефекты
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