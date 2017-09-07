Памятник Пушкину в Москве открылся после реставрации
Скульптуру почистили и устранили дефекты
В Москве завершилась реставрация памятника поэту Александру Пушкину на Пушкинской площади
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Все ограждения сняты, а строительные леса, окружавшие памятник последние несколько месяцев, демонтированы
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Реставрационные работы начались летом прошлого года и были разбиты на два основных этапа
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В ходе первого этапа были восстановлены художественные цепи вокруг памятника, проведена реставрация его основания, облицовочные плиты отчистили и укрепили
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Во время второго этапа отреставрировали саму скульптуру
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Памятник был очищен от сажи, пыли и копоти, были устранены дефекты, при этом была сохранена сформировавшаяся патина (зеленоватый налет на металле)
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На завершающем этапе было выполнено локальное химическое патинирование для выравнивания цвета, устранения бликов и резких цветовых переходов
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Памятник Пушкину работы скульптора Александра Опекушина был установлен в Москве в 1880 г. в начале Тверского бульвара, на Страстной площади (ныне Пушкинская)
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В 1950 г. монумент переместили на противоположную сторону площади
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За все время он реставрировался всего дважды - в 1993 и 2003 гг., но работы носили фрагментарный характер, пишет «Интерфакс». На фото реставрация весной 2017 г.
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