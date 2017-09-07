Ярмарка современного искусства Cosmoscow открылась в Гостином дворе
В этом году она собрала рекордное число европейских участников
В Гостином дворе открылась пятая ярмарка современного искусства Cosmoscow
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В этом году она представит рекордное число европейских галерей - 54, сообщают организаторы
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Посетители смогут увидеть и купить работы более 150 художников
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Трехдневная образовательная программа Cosmoscow Talks включает серию лекций, открытых дискуссий и мастер-классов, дополненных перформативными художественными работами
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Также анонсированы дискуссии и кинопоказы
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Всем участникам организаторы предложили подготовить свою интерпретацию темы некоммерческой программы этого года «Где революция?»: от социальных последствий любви к домашним животным до искусства новых медиа, указано на сайте ярмарки
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Ярмарку можно посетить по билетам разных категорий
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Cosmoscow работает до 10 сентября
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Фрагмент экспозиции Cosmoscow
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Фрагмент экспозиции Cosmoscow
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Фрагмент экспозиции Cosmoscow
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Фрагмент экспозиции Cosmoscow
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Фрагмент экспозиции Cosmoscow
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Фрагмент экспозиции Cosmoscow
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Фрагмент экспозиции Cosmoscow
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Фрагмент экспозиции Cosmoscow
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Фрагмент экспозиции Cosmoscow
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Фрагмент экспозиции Cosmoscow
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Фрагмент экспозиции Cosmoscow
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Фрагмент экспозиции Cosmoscow
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