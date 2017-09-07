Ярмарка современного искусства Cosmoscow открылась в Гостином дворе

Евгений Разумный / Ведомости

Всем участникам организаторы предложили подготовить свою интерпретацию темы некоммерческой программы этого года «Где революция?»: от социальных последствий любви к домашним животным до искусства новых медиа, указано на сайте ярмарки

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