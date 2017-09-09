В Москве отмечают 870-летие города
Праздничные мероприятия продлятся все выходные
День города в Москве отмечают в этом году 9 и 10 сентября
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Основные мероприятия проходят на площадках фестиваля «Юбилей Москвы – 870», на Тверской улице, в парках
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В связи с праздничными мероприятиями до утра 11 сентября Тверскую перекрыли на участке от Тверского бульвара до улицы Охотный Ряд. До 12 сентября закрыты Малый Гнездниковский и Газетный переулки.Также до 06.00 11 сентября перекрыли улицы Охотный Ряд и Моховую (от Воздвиженки до Тверской) и Театральный проезд (между Большой Дмитровкой и Петровкой)
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Метро и Московское центральное кольцо (МЦК) перешли на круглосуточный режим работы, указано на сайте мэрии
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Для празднования юбилея Москвы выбрали шесть тем: «Москва строит», «Москва созидает», «Москва изобретает», «Москва ставит рекорды», «Москва покоряет» и «Наши победы»
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Много внимания уделили спорту - на площадках рассказывают о знаменитых спортсменах, проводят мастер-классы, мини-соревнования, показательные выступления спортсменов
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«Спортивная» площадка на Охотном Ряду
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Основное внимание обратили на Олимпиаду-80 и предстоящий чемпионат мира по футболу, но не забыли и экстремальные виды спорта
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Также запланировано много театральных мероприятий
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Например, в программе сцены из знаковых спектаклей московских театров, выступление ансамбля «Персимфанс», художественный и скульптурный салоны, балетный класс
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Празднование 870-летия Москвы
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Полное расписание мероприятий размещено на сайте мэрии
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Площадка «Москва строит»
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Площадка «Москва строит»
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Выставка ретротранспорта в Филевском автопарке
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Празднование Дня города
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Празднование Дня города на ВДНХ
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Празднование Дня города на ВДНХ
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Празднование Дня города на ВДНХ
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Празднование Дня города на ВДНХ
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Празднование Дня города на ВДНХ
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Празднование Дня города в парке Победы
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Выставка ретротранспорта в Филевском автопарке
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Празднование Дня города на ВДНХ
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