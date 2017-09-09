В Москве отмечают 870-летие города

Максим Стулов / Ведомости

В связи с праздничными мероприятиями до утра 11 сентября Тверскую перекрыли на участке от Тверского бульвара до улицы Охотный Ряд. До 12 сентября закрыты Малый Гнездниковский и Газетный переулки.Также до 06.00 11 сентября перекрыли улицы Охотный Ряд и Моховую (от Воздвиженки до Тверской) и Театральный проезд (между Большой Дмитровкой и Петровкой)

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