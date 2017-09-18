Памяти Зураба Соткилавы

Юрий Машков / ТАСС

18 сентября в Москве умер оперный певец, народный артист СССР Зураб Соткилава. Ему было 80 лет. Как сообщил ТАСС гендиректор Большого театра Владимир Урин, у артиста «была тяжелая болезнь, с которой он боролся до конца». На фото: оперная певица Алла Колганова, тенор Большого театра Зураб Соткилава и солистка музыкального театра им. Станиславского и Немировича-Данченко Амалия Гогешвили (слева направо) во время юбилейного концерта в Большом зале консерватории

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