Памяти Зураба Соткилавы
Певец скончался в Москве в возрасте 80-ти лет
18 сентября в Москве умер оперный певец, народный артист СССР Зураб Соткилава. Ему было 80 лет. Как сообщил ТАСС гендиректор Большого театра Владимир Урин, у артиста «была тяжелая болезнь, с которой он боролся до конца». На фото: оперная певица Алла Колганова, тенор Большого театра Зураб Соткилава и солистка музыкального театра им. Станиславского и Немировича-Данченко Амалия Гогешвили (слева направо) во время юбилейного концерта в Большом зале консерватории
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Зураб Соткилава родился 12 марта 1937 г. в Сухуми, с детства играл в футбол, в 16 лет попал в сухумское «Динамо». В 1956 г. он выиграл чемпионат СССР как капитан молодежной сборной Грузии. На фото: Зураб Соткилава, 1994 г.
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У Соткилавы больше 15 российских и международных наград и профессиональных премий. В 2017 г. его наградили орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени, за выдающийся вклад в развитие отечественной культуры, многолетнюю плодотворную деятельность. На фото: президент РФ Владимир Путин и Зураб Соткилава, награжденный орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени, 2001 г.
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В 1965 г. Соткилава окончил Тбилисскую консерваторию, в 1965—1974 гг. стал солистом Грузинского театра оперы и балета имени З. Палиашвили. На фото: Зураб Сотлкилава в партии Варвика Ричарда в опере «Бал-маскарад», на вечере честь 25-летнего юбилея работы в Большом театре, 1999 г.
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В Большом театре Соткилава дебютировал в 1973 г. в партии Хозе («Кармен» Ж. Бизе). На фото: народная артистка СССР Елена Образцова (слева) в роли Кармен и народный артист СССР Зураб Соткилава (справа) в роли Хозе в сцене из оперы Жоржа Бизе «Кармен», 1981 г.
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В труппу Большого Соткилава вошел в 1974 г. На фото: Зураб Соткилава, Елена Образцова и Александр Ерохин на Красной площади, 1970 г.
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В 1976—1988 гг. Соткилава преподавал в Московской консерватории, с 1987 г. — профессор кафедры сольного пения. В 2002 г. вернулся к преподавательской работе в Московской консерватории. На фото: оперный певец Владимир Богачев (один из учеников Соткилавы) во время юбилейного концерта, посвященного 70-летию Зураба Соткилавы, в Большом зале консерватории
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