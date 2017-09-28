Афиша на выходные: Такаси Мураками в «Гараже», Московский гастрономический фестиваль и два мишленовских шефа

Selfie

Еще один звездный гастрономический гость - Хосеан Алия, шеф испанского ресторана Nerua, обладатель звезды Michelin и 56-го места в рейтинге The World’s Best Restaurants. На первых гастролях в Москве Алия представит два ужина «в четыре руки»: 30 сентября вместе с Анатолием Казаковым в Selfie и 1 октября с Владимиром Мухиным в Chef’s Table. В меню Selfie - непривычные вкусы и сочетания (например, устрица с засахаренным луком и щека коня с корнем сельдерея и мочёной сливой), в Chef’s Table - микс новой испанской и новой русской кухонь

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