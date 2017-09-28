Афиша на выходные: Такаси Мураками в «Гараже», Московский гастрономический фестиваль и два мишленовских шефа
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В «Гараже» показывают глазастые цветочки, невозможные грибочки и зубастых зайчиков Такаси Мураками. Выставка «Будет ласковый дождь» дает яркое представление о знаменитом современном японском художнике
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1 октября стартует Московский гастрономический фестиваль - самое масштабное событие в столичной ресторанной жизни. В этом году в нем принимают участие более 100 ресторанов, шефы которых месяц будут готовить специальные сет-меню стоимостью 1900 руб. Полный список участников размещен на сайте фестиваля
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29 сентября в ресторане Quadrum отеля Four Seasons заключительный день гастролей Андреа Аккорди, шеф-повара отеля Four Seasons Hotel Hong Kong и обладателя звезды Мишлен. Специально для Москвы Аккорди подготовил три сет-меню, каждое из которых состоит из пяти блюд. Стоимость ужина - 4900 руб., включая вина
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Еще один звездный гастрономический гость - Хосеан Алия, шеф испанского ресторана Nerua, обладатель звезды Michelin и 56-го места в рейтинге The World’s Best Restaurants. На первых гастролях в Москве Алия представит два ужина «в четыре руки»: 30 сентября вместе с Анатолием Казаковым в Selfie и 1 октября с Владимиром Мухиным в Chef’s Table. В меню Selfie - непривычные вкусы и сочетания (например, устрица с засахаренным луком и щека коня с корнем сельдерея и мочёной сливой), в Chef’s Table - микс новой испанской и новой русской кухонь
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«Мама, я меломан» – новое начинание Московской филармонии: концерты для полуночников с началом в 23.00. В таком концерте выступит Госоркестр России с перспективным дирижером Валентином Урюпиным. В программе Верди, Бетховен, Рахманинов, Прокофьев, Стравинский. За час до начала специальную лекцию прочтет музыковед Ярослав Тимофеев. Концертный зал Чайковского, 1 октября, 23.00
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Главное событие нынешней Московской биеннале современного искусства - виртуальные клипы певицы Бьорк: шесть композиций, объединенных в проект Björk Digital. Помимо нее в основном проекте биеннале в Новой Третьяковке участвуют более полусотни современных художников. Все они высказываются – красиво, остроумно или озабоченно – о какой-то одной проблеме или по общей теме: взаимодействие природы и современных технологий
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В новом магазине Tiffany & Co. в Петровском пассаже открылась выставка украшений из архива компании. Представленные украшения разделены на две группы - «Бриллиантовые акценты» и «За гранью». Для «Бриллиантовых акцентов» собрали украшения и другие предметы (от заколок и ручек до зонтов и шкатулок), декорированные бриллиантами, а «За гранью» представит различные варианты огранки бриллиантов и исторические украшения с бриллиантами ретро-огранки
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Художник Цай Гоцян соединил на выставке «Октябрь» в Пушкинском музее русскую символику с китайской философией - эффект получился взрывной. «Октябрь» – своего рода агитка, но трансформированная до полной своей противоположности, вместо призыва к радостному революционному действию она склоняет к печали и раздумьям о тщетности надежд на обретение свободы
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