Как проходил первый фестиваль молодежи и студентов
60 лет спустя Москва вновь принимает международные делегации
Всемирный фестиваль молодежи и студентов вновь проходит в Москве – с 14 по 22 октября. Это третий фестиваль, проведенный в России. Вспоминаем яркие снимки самого первого фестиваля 1957 года
Идея проведения всемирных фестивалей молодежи и студентов зародилась после окончания Второй мировой войны. Организаторами выступили Всемирная федерация демократической молодежи и Международный союз студентов. На фото встреча гостей из Южной Америки на первом фестивале, состоявшемся в СССР в 1957 г.
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Африканский юноша Жозеф Амузу с юной москвичкой Элой Авласенко
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Участницы VI Всемирного фестиваля молодежи и студентов
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Гости VI Всемирного фестиваля молодежи и студентов
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Делегатка из Дании (слева) дарит ученице хореографического училища Елене Рябинкиной (справа) платок на VI Всемирном фестивале молодежи и студентов
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У каждого фестиваля свои лозунг, эмблема и гимн. Эмблемой фестиваля в Москве 1957 г. стала ромашка с разноцветными лепестками, символ континентов. Красный цвет олицетворял Европу, желтый - Азию, синий - Америку, фиолетовый - Африку, зеленый - Австралию. В сердцевине цветка был изображен глобус с надписью «За мир и дружбу». Автор эмблемы – московский художник-график Константин Кузгинов. На фото: репродукция открытки, выпущенной к фестивалю, художник Д. Дмитриев
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Хоровод участников праздника девушек на VI Всемирном фестивале молодежи и студентов в Москве
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Участник фестиваля из Африки на Красной площади
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Индийский киноактер Радж Капур среди участников фестиваля
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Девушка в национальном украинском костюме рассматривает фотоаппарат, принадлежащий делегату из Африки
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Выступление артистов из Африки на территории ВДНХ
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Участники фестиваля
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Делегат из Чили Сальгадо Асальбсалон демонстрирует собранные на фестивале значки
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Прощание с делегатами. Слева - инженер табачной фабрики «Ява» Надежда Григорьева
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