Как проходил первый фестиваль молодежи и студентов

РИА Новости

У каждого фестиваля свои лозунг, эмблема и гимн. Эмблемой фестиваля в Москве 1957 г. стала ромашка с разноцветными лепестками, символ континентов. Красный цвет олицетворял Европу, желтый - Азию, синий - Америку, фиолетовый - Африку, зеленый - Австралию. В сердцевине цветка был изображен глобус с надписью «За мир и дружбу». Автор эмблемы – московский художник-график Константин Кузгинов. На фото: репродукция открытки, выпущенной к фестивалю, художник Д. Дмитриев

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