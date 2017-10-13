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Как проходил первый фестиваль молодежи и студентов

60 лет спустя Москва вновь принимает международные делегации
Всемирный фестиваль молодежи и студентов вновь проходит в Москве – с 14 по 22 октября. Это третий фестиваль, проведенный в России. Вспоминаем яркие снимки самого первого фестиваля 1957 года
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