Крестный ход против «Матильды» у Мариинки
В петербургском театре проходит премьера нашумевшего фильма
Православные активисты 23 октября организовали крестный ход вокруг Мариинского театра перед премьерой фильма «Матильда»
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Митингующие называют презентацию фильма «позором»
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Крестный ход организовало движение «Царский крест», сообщается на странице движения во «В контакте»
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Депутаты «Яблока» в Петербурге предлагают привести местный закон в соответствие с федеральным законодательством и приравнять религиозные обряды и церемонии к митингам, сообщает «Росбалт»
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На премьеру «Матильды» Алексея Учителя 23 октября на новой сцене Мариинского театра соберется около 1000 гостей, сообщили «Интерфаксу» организаторы
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В театр должна приехать съемочная группа с Алексеем Учителем, Ингеборгой Дапкунайте и адвокатом Константином Добрыниным
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Режиссер Алексей Учитель на премьере фильма
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Картина вызвала широкий резонанс у религиозной общественности, после того как на нее обратила внимание депутат Наталья Поклонская
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Предпремьерная афиша в Мариинке
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С лета 2017 г. в разных городах проходили молитвенные стояния или крестные ходы с призывами не допускать выхода кинокартины в широкий прокат
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Нападки Поклонской и других чиновников сделали «Матильду» самым скандальным фильмом
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Картина Алексея Учителя рассказывает о взаимоотношениях будущего императора Николая II и балерины Матильды Кшесинской
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Участники крестного хода в Петербурге
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Режиссер Алексей Учитель в холле Мариинского театра
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