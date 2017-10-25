Мода в «Зарядье»
Первый показ в главном парке страны начался с коллекции дочери главы Чечни Айшат Кадыровой
Колллекция одежды дочери главы Чечни Айшат Кадыровой стала единственной, показанной на Mercedes-Benz Fashion Week в парке «Зарядье», остальные показы проходили по традиции в «Манеже», Музеях моды и Москвы, в театре «Модерн»
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Айшат Кадырова (на фото) управляет модным домом Firdaws, основанным супругой главы Чечни Меди, с 2016 г.
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Показ состоялся в медиацентре парка
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Еще за несколько дней судьба показа была неопределенной – его переносили в концертный зал «Барвиха Luxury Village» (об этом писал ТАСС). Дата также несколько раз пересматривалась
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Это закрытый смотр, говорится на сайте Mercedes-Benz Fashion Week. Билеты на него достать невозможно, вход только по приглашениям (на фото: модельер Вячеслав Зайцев)
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Firdaws не будет оплачивать аренду площадки, так как фестиваль значится в плане бесплатных мероприятий, согласованных департаментом культуры Москвы, говорил ранее источник The Bell
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Предыдущий показ Firdaws проходил в Грозном. Сотрудник одного из московских event-агентств оценил расходы на него приблизительно в 10-15 млн руб.
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Неделя моды Mercedes-Benz Fashion Week Russia стартовала в выходные в «Манеже»
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Свои коллекции сезона весна-лето 2018 года показывают более 80 дизайнеров из России, Грузии, Казахстана и других стран
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Mercedes-Benz Fashion Week Russia проходит с 21 по 26 октября
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