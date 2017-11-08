Как выглядят лучшие часы 2017 года
Победители ежегодного Женевского часового Гран-При
Объявлены победители ежегодного Женевского часового Гран-При (Grand Prix d'Horlogerie de Geneve) - одной из важнейших наград в сфере часового искусства. Гран-при - Aguille d'Or - профессиональное жюри присудило модели Chopard L.U.C. Full Strike. Это первый минутный репетир Chopard, выпуском которого мануфактура отмечает 20-летие. Часы были представлены в категории самых инновационных
1/73
Лучшие мужские часы — Octo Finissimo Automatic, созданные компанией Bulgari. Самые тонкие автоматические часы в мире: в корпусе толщиной 5,15 мм установлен механизм собственной разработки марки — калибр BVL 138. Стоимость часов в корпусе из титана — 12 900 франков. Здесь и далее приведены цены, указанные на сайте премии
2/73
Лучшие дамские часы - Premiere Camellia Skeleton, первые женские часы Chanel, оснащенные механизмом собственного производства (Calibre 2). На их создание у часового подразделения Chanel ушло три года. Стоимость часов, представленных в четырех вариантах, начинается с 130 000 евро (модель с круглыми бриллиантами)
3/73
Самыми инновационными часами года назвали Les Cabinotiers Celestia, самые сложные наручные часы в истории Vacheron Constantin — с двумя циферблатами и 23 усложнениями. Часы изготовлены в единственном экземпляре по индивидуальному заказу и стоят, по словам представителей марки, «чуть дешевле миллиона евро» (это единственные часы, чья стоимость не указана)
4/73
Лучшие женские часы с усложнениями - Lady Arpels Papillon Automate от Van Cleef & Arpels. Часы за 290 000 франков украшены «живой» бабочкой. Бабочка произвольно «оживает» 19 раз в час и взмахивает крыльями от одного до четырех раз в зависимости от активности обладательницы и оставшегося запаса хода. По желанию механизм взмаха крыльев можно привести в движение с помощью заводной головки, установленной на отметке «восемь часов»
5/73
Лучший хронограф - Tonda Chronor Anniversaire, созданный мануфактурой Parmigiani Fleurier в честь 20-летия выпуска своего первого интегрированного хронографа. Лимитированная модель в корпусе из розового золота стоит 135 000 франков
6/73
Лучшие часы с календарем - Greubel Forsey QP à Équation. На их создание у основателей марки часовщиков Робера Гребеля и Стивена Форси ушло семь лет. Часы в корпусе из серого золота - одни из самых дорогих не ювелирных часов премии - 670 000 франков
7/73
Премию Petite Aiguille (лучшие «бюджетные часы»), как и в прошлом году отдали марке Tudor. В этом году лучшими недорогими часами оказался хронограф Black Bay Chrono в корпусе из стали. Стоимость - 4167 франков
8/73
Лучшие ювелирные часы - Chopard Lotus Blanc Watch. Часы в корпусе из белого золота и титана украшены бриллиантами общим весом 25,66 карат. Часы изготовлены в единственном экземпляре, их стоимость - 798 000 франков
9/73
Лучшие часы с турбийоном - ультратонкие Octo Finissimo Tourbillon Skeleton, Bulgari в корпусе из платины. Стоимость 135 000 франков
10/73
Лучшие декоративные часы - Voutilainen Aki-No-Kure с открывающейся задней крышкой. Изготовлены в единственном экземпляре. Стоимость - 350 000 франков
11/73
Лучшие часы для путешественников - Parmigiani Fleurier Toric Hémisphères Rétrograde. Время двух часовых зон указано на внешнем диске и двух внутренних мини-циферблатах. Корпус из розового золота, стоимость 29 500 франков
12/73
Лучшие спортивные часы - Ulysse Nardin Marine Regatta с функцией обратного отсчета, которую можно установить на время от 1 до 10 минут. Модель в корпусе из стали стоимостью 15 900 франков
13/73
В шорт-лист премии вошли 72 модели часов, по шесть претендентов в 12 категориях. Номинанты в категории «Лучшие мужские часы». Модель Lange 1 Moon Phase с совмещенными на одном мини-циферблате указателем фазы Луны и индикатором времени суток «день/ночь» оснащена новым механизмом, сконструированным на основе представленного два года назад механизма Lange 1. Часы в корпусе из белого золота с чёрным циферблатом оценены в 40 600 франков
14/73
Изданием модели The Re-Creation of the first Grand Seiko марка Grand Seiko отмечает выпуск своих первых часов. Модель стоимостью 19 710 франков будет изготовлена тиражом в 353 - в честь дня основания марки: 18 декабря, 353-го дня в году
15/73
Впервые часы The Signature 1 были представлены Робером Гребелем и Стивеном Форси, основателями мануфактуры Greubel Forsey, в прошлом году, тогда они были изготовлены в корпусе из белого золота. Версия этого года - в корпусе из платины. Стоимость 190 000 франков
16/73
Усложнение новинки этого года в коллекции Slim d’Hermès - часов L’heure impatiente - функция обратного отсчета, индикатор которой расположен в нижней части циферблата. Звуковой сигнал таймера срабатывает за час до назначенного времени. Slim d’Hermès L’heure impatiente в корпусе из розового золота стоят 32 400 франков
17/73
В часах Voutilainen 28ISO Enamel, созданных Кари Вутилайненом, внешний диск с часовыми метками вращается со скоростью часовой стрелки, в результате каждый час часовая и минутная стрелки всегда накладываются друг на друга, а в каждую половину часа выстраиваются в ровную линию. Часы в корпусе из белого золота стоят 98 000 франков
18/73
Категория «Самые инновационные». Хронограф A. Lange & Söhne Tourborgaph Perpetual Pour Le Merite с вечным календарем, индикаторами даты, дня недели, месяца и фазы Луны стоимостью 525 000 франков будет создан в количестве 50 экземпляров. Уже в первый день работы SIHH-2017, где часы были показны впервые, мануфактура получила на новую модель 38 заказов
19/73
Chopard L.U.C. Full Strike - первый минутный репетир Chopard, выпуском которого мануфактура отмечает 20-летие. Компания выпустит 20 экземпляров стоимостью 245 000 франков
20/73
В часах Armin Strom Mirrored Force Resonance установлен резонирующий двойной регулятор, разработанный для повышения точности часового механизма. Часы выпускаются ограниченным тиражом в 50 экземпляров стоимостью 67 000 франков
21/73
Главное украшение часов Planetarium Tri-axial Girard-Perregaux - расписанный вручную вращающийся глобус. Рисунок на миниатюрном земном шаре (изготовленном из титана) - карта XVII-XVIII вв. Корпус из розового стали, стоимость - 273 100 франков
22/73
Часы Audemars Minute Repeater Supersonnerie с большим боем. Версия в корпусе из платины стоит 325 500 франков
23/73
Категория «Лучшие женские часы». К 40-летнему юбилею женской коллекции Royal Oak компания Audemars Piguet выпускает версию знаменитой модели в корпусе из матового золота. Часы Royal Oak Frosted Gold доступны в розовом (на фото) и белом золоте, их автором стала флорентийский дизайнер ювелирных украшений Каролина Буччи. Стоимость — 46 500 франков
24/73
Часы Chopard Imperiale Moonphase оснащены одним из самых популярных усложнений — индикатором фазы Луны. Модель в корпусе из белого золота, украшенном брилиантами, стоит 49 000 франков
25/73
Фиона Крюгер создает часы в форме черепа, большинство из которых выпускает очень небольшим тиражом. Например, новинка этого года PETIT SKULL (CELEBRATION) Eternity — модель стоимостью 22,5 тыс. франков в корпусе из стали — будет изготовлена тиражом в 18 штук
26/73
Часы Parmigiani Fleurier Tonda Métropolitaine Sélène Galaxy — пример сочетания нескольких материалов: корпус из стали, отделка бриллиантами по безелю, тканевый ремешок. Стоимость — 15 900 франков
27/73
При создании новинки в коллекции UR-106 — украшенной бриллиантами модели Flower Power — самой сложной частью работы оказалось совмещение часового механизма, корпуса из цельного блока и декоративных элементов на цифербалате — «плавающих» цветов лотоса. Всего мануфактура Urwerk изготовит 11 экземпляров часов стоимостью 98 000 франков
28/73
Номинация «Женские часы с усложнениями». Модель A. Lange & Söhne Little Lange 1 MoonPhase с указателем фазы Луны и индикатором времени суток «день/ночь» оснащена тем же механизмом, что и часы Lange 1 MoonPhase, но на 1,7 мм меньше. Стоимость модели в корпусе из розового золота — 39 300 франков
29/73
Указатели часов и минут в модели Creative Complication Colombes — ювелирные голубки: птица в центральном круге своим кольцом указывает на часы, а птица во внешнем — на минуты. Дом Chaumet изготовит 12 экземпляров таких часов, стоимость — 113 000 франков
30/73
Одни из самых недорогих часов среди номинантов премии — стальные Tortue Petite Fleur работы CLAUDE MEYLAN. Модель с индикацией часов и минут стоит 6980 франков
31/73
Лучшие дамские сложные часы прошлого года - модель Tourbillon with Gold Bridge из коллекции Cat's Eye, Girard-Perregaux. В этот раз часы из коллекции Cat’s Eye вновь номинированы - версия Cat’s Eye Celestial с циферблатом овальной формы, стоимость - 28 520 франков
32/73
Часы MasterGraff Floral Tourbillon оснащены специально созданным для серии MasterGraff механизмом - так марка Graff подчеркивает значимость рынка женских часов. Модель в корпусе из белого золота с бриллиантами стоит 195 000 франков
33/73
Категория «Лучший хронограф». Часы Visionnaire Chronograph Ceramic мастера Fabergé посвящают 100-летнему юбилею Октябрьской революции. Корпус из титана и керамики, стоимость - 34 500 франков
34/73
Дизайн Avigation BigEye вдохновлен наследием марки Longines - часами для пилотом, которые марка выпускала в 1930-е. Модель в корпусе из стали одна из самых недорогих на премии - 2 300 франков
35/73
В прошлом году стальные часы 1858 Chronograph Tachymeter Limited Edition, Montblanc были признаны лучшим хронографом. В этом году Montblanc представляет новую версию модели - выпущенные лимитированным тиражом в 100 штук The 1858 Chronograph Tachymeter Limited Edition 100 ретро-дизайна. Стоимость - 26 000 франков
36/73
Бренд Singer Reimagined появился в 2014 г., когда объединились Роб Дикинсон, основатель автомобильного дизайн-бюро Singer Vehicle Design, и дизайнер Марко Борраччино. Их совместная работа - хронограф Singer Track 1 в корпусе из титана. Стоимость - 39 800 франков
37/73
Самый недорогой номинированный хронограф - TAG Heuer Autavia. Модель в корпусе из стали из линии, основанной Джеком Хойером в 1962 г., стоит 4 500 франков
38/73
Категория «Спортивные часы». Grand Seiko The Hi-Beat 36000 Professional 600m Diver’s водонепроницаемостью до 600 м позиционируются как часы для профессиональных дайверов. Стоимость 10 990 франков
39/73
Дизайн часов Hublot Techframe Ferrari Tourbillon Chronograph разработан совместно с Ferrari. Юбилейная лимитированная серия состоит из 70 экземпляров стоимостью 120 370 франков
40/73
Часы-»медуза» Horological Machine n°7 Aquapod MB&F. Как и тело медузы, корпус Aquapod сконструирован по принципу круговой симметрии. Верхняя часть медузы напоминает зонт или купол, поэтому Aquapod венчает «парящий» турбийон, который трансформирует энергию, получаемую от ротора, в индикацию времени. Сам ротор внешне напоминает щупальца медузы. Стоимость - 98 000 франков
41/73
Часы Montblanc TimeWalker Chronograph Rally Timer Counter Limited Edition 100 с секундамером выпущены лимитированной серией. Стоимость - 33 240 франков
42/73
«Перевернутые» часы Tudor Pelagos LHD разработаны для левшей. Модель в корпусе из стали и титана, стоимость 3900 франков
43/73
Номинация «Часы с турбийоном». В этом году Audemars Piguet представила создать новую версию открытого турбийона хронографа из коллекции Royal Oak Offshore - модель Royal Oak Offshore Tourbillon Chronograph. Корпус из титана, стоимость 250 000 франков
44/73
Хронограф D.Candaux 1740 -The First 8 работы независимого мастера Давида Кандо получил название в память годе, когда впервые была зафиксирована работа часовщика в Валле де Жу. На три новации, созданных во время работы над часами, Кандо получил патент. Часы в корпусе из стали, стоимость - 216 800 франков
45/73
Самые недорогие часы с турбийоном среди номинанатов этого года - Haldimann Central Balance Pure H12. Модель в корпусе из стали стоят 31 000 франков
46/73
На циферблате модели Louis Moinet Mobilis часовщик Луи Монэ разместит не только турбийон, но и калейдоскоп. Часы в корпусе из серого золота будут созданы тиражом 12 экземпляров. Стоимость - 225 400 франков
47/73
Часы Ulysse Nardin Marine Tourbillon в корпусе из стали, стоимость - 28 000 франков
48/73
Категория «Декоративные часы». Коллекцию декоративных часов L.U.C XP марка Chopard выпускает с 2014 г. Модель этого года Esprit de Fleurier Peony будет изготовлена в количестве восьми штук стоимостью 130 000 франков
49/73
Модель Slim d'Hermès Promenade de Longchamp. Лимитированная серия из 12 экземпляров, корпус из белого золота. Стоимость - 60 200 франков
50/73
Единственный российский номинант Grand Prix d'Horlogerie de Genève - часовой мастер Константин Чайкин. Его модель Joker стала хитом выставки в Базеле. Часы в корпусе из стали будут созданы в количестве 99 экземпляров. Стоимость - 7500 франков
51/73
Мастерство Piaget в коллекции Altiplano. Часы Altiplano Art & Excellence feather marquetry в корпусе из белого золота создаются лимитированной серией в 38 экземпляров. Стоимость - 47 000 франков
52/73
Еще одни уникальные часы Vacheron Constantin - Métiers d'Art Copernicus celestial spheres 2460RT, созданные в единственном экземпляре. Их ориентировочная стоимость - 100 000 франков
53/73
Категория «Часы с календарем». Часы A. Lange & Söhne 1815 Annual Calendar дополнены указателями даты, дня недели, месяца и фазы Луны. Часы в корпусе из розового золота, стоимость 39 000 франков
54/73
С 2015 г. Audemars Piguet представляла часы Royal Oak Perpetual Calendar в корпусе из стали, розового и желтого золота. Версия этого года - из керамики. Стоимость - 85 000 франков
55/73
Несмотря на несколько дополнительных функций (индикаторы даты, дня недели, месяца и фазы Луны) часы Delma Klondike Moonphase одни из самых недорогих на премии - 3700 франков
56/73
Модель Krayon Everywhere Universal Sunrise & Sunset также относится к числу самых дорогих: часы в корпусе из белого золота стоят 600 000 франков. На циферблате, например, отражается длительность светового дня на светлый цветной круг, желтый или розовый в зависимости от версии, а точка встречи темного и светлого кругов соответствует восходу и закату
57/73
Часы Zenith Chronomaster El Primero Grande Date Full Open с необычным индикатором фазы Луны, «плывущей» над облаком. Корпус из стали, стоимость - 10 093 франков
58/73
Категория «Часы для путешествий». Часы Czapek Genève Tourbillon Suspendu «Ici et Ailleurs» отражают время в двух часовых зонах, а также снабжены указателем «день/ночь». Часы в корпусе из платины, лимитированная серия в 12 экземпляров стоимостью 100 000 франков
59/73
Редкий образец недорогих часов с функцией мирового времени - Frédérique Constant Classic Worldtimer Manufacture. Их цена - 3500 франков
60/73
Часы Hublot Big Bang Unico GMT с индикацией времени в двух часовых зонах (на внутреннем и внешнем циферблатах) из знаменитой коллекции Big Bang Стоимость модели - 20 278 франков
61/73
Коллекция Escale была создана Louis Vuitton специально для тех, кто много путешествует. Часы из этой линии почти каждый год номинируются на профильные премии и награды. Версия этого Escale Time Zone Blue - с синими отметками на циферблате. Корпус из стали, стоимость - 5934 франков
62/73
Еще одна модель с двумя мини-циферблатами для индикации времени в двух часовых поясах - Manufacture Royale ADN jumping disk. Корпус из стали, цена 86 000 франков
63/73
Категория Petite Aiguille (лучшие «бюджетные часы»). Знаменитые тонкие часы Octo Roma в корпусе из стали, стоимость - 5600 франков
64/73
В 2015 г. часы бренда выиграли Grand Prix d'Horlogerie de Genève как лучшие недорогие. В этом году в число номинантов попала модель Erwin - с секундной стрелкой. Корпус из стали, стоимость 5950 франков
65/73
Доступная модель Hermès - часы Arceau TGM Manufacture с указателем даты. Сталь, стоимость 4 630 франков
66/73
Еще одна доступная модель от люксового гиганта - Louis Vuitton Tambour Moon GMT Black с указанием времени в двух часовых зонах. Корпус из стали, 3 882 франков
67/73
Самые доступные часы из лимитированной серии - First Diver’s Re-creation Limited Edition: часы, вдохновленные первыми дайверскими часами Seiko. Корпус из стали, 3 450 франков
68/73
Категория «Ювелирные часы». Самые дорогие часы 2017 г. - Diamond Outrage, продолжение коллекции уникальных ювелирных часов, начатой Audemars Piguet в 2015 г. Часы с браслетом, украшенным 360 бриллиантами багетной и круглой огранки общим весом 66 каратов, стоят в 1,2 млн франков
69/73
Как и многие ювелирные часы, модель Serpenti Misteriosi High Jewellery создана мастерами Bulgari в единственном экземпляре. Часы с бриллиантами и рубинами стоят 568 000 франков
70/73
Часы Les Eternelles de Chanel Camélia Secret Watch из коллекции Les eternelles de Chanel украшены жемчугом и бриллиантами, самый главный из которых - коньячный весом 10 карат. Часы созданы в единственном экземпляре, стоимость - 723 796 франков
71/73
Часы Frise Divine из коллекции La Nature de Chaumet созданы в 2016 году, на их создание у мастеров марки ушло больше 1250 часов работы. Часы созданы в единственном экземпляре, стоимость - 610 000 франков
72/73
Часы-браслет Hide & Seek Manchette, Piaget из коллекции Sunny Side of Life. Белое золото и бриллианты, стоимость - 135 000 франков
73/73
Самые популярные галереи