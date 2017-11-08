Как выглядят лучшие часы 2017 года

Fondation du Grand Prix d'Horlogerie de Genève

Коллекция Escale была создана Louis Vuitton специально для тех, кто много путешествует. Часы из этой линии почти каждый год номинируются на профильные премии и награды. Версия этого Escale Time Zone Blue - с синими отметками на циферблате. Корпус из стали, стоимость - 5934 франков

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