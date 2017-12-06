Кадр дня
Каким увидели этот день фоторепортеры
22 декабря 2017 г. Вертолет с президентом США Дональдом Трампом у Белого дома
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21 декабря 2017 г. Коммунисты принесли цветы к могиле Иосифа Сталина у кремлевской стены в день его рождения
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20 декабря 2017 г. Цветы у бюста Феликса Дзержинского в управлении ФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, которое находится в «Большом доме» на Литейном проспекте. 100 лет назад была создана Всероссийская чрезвычайная комиссия по борьбе с контрреволюцией и саботажем (ВЧК)
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19 декабря 2017 г. Дед Мороз путешествует по Енисею на самодельных водных лыжах недалеко от Красноярска
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18 декабря 2017 г. В США скоростной поезд сошел с рельсов, несколько вагонов опрокинулись на проезжую часть шоссе. Авария произошла в американском штате Вашингтон
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18 декабря 2017 г. Москву начали украшать к Новому году. К предстоящим праздникам в столице установят около 3900 новогодних конструкций и 268 елей
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15 декабря 2017 г. Алексей Улюкаев приговорен к восьми годам колонии строгого режима. На руке – часы с игрушечной божьей коровкой. Бывший министр говорит, что наклеила дочь – на удачу
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14 декабря 2017 г. Метеорный поток Геминиды во Владивостоке
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13 декабря 2017 г. На Ближнем Востоке продолжаются беспорядки после решения США о признании Иерусалима столицей Израиля. На фото Западный берег реки Иордан
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12 декабря 2017 г. Рождественский фестиваль в Сеуле
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11 декабря 2017 г. В центре Нью-Йорка прогремел взрыв. ЧП произошло в утренний час пик на крупнейшем в США автовокзале, полиция сообщила о задержании подозреваемого
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9 декабря 2017 г. В Большом театре состоялась премьера балета Кирилла Серебренникова «Нуреев»
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8 декабря 2017 г. Первый сжиженный газ отгружен с «Ямал СПГ». Газ с нового завода «Новатэка» принял танкер, названный в честь погибшего президента Total
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7 декабря 2017 г. Президент России Владимир Путин на встрече с работниками завода ГАЗ в Нижнем Новгороде заявил, что выдвинет свою кандидатуру на выборы, которые пройдут в марте 2018 г.
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6 декабря 2017 г. Пожары в Калифорнии. Власти штата эвакуировали более 600 семей
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5 декабря 2017 г. Сторонники Михаила Саакашвили (в кадр вошла рука политика) отбили его у спецслужб Украины
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4 декабря 2017 г. Бывший министр экономического развития Алексей Улюкаев потребовал проверить Игоря Сечина на предмет «заведомо ложного доноса»
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1 декабря 2017 г. Извержение вулкана Агунг на острове Бали в Индонезии. Из-за возросшей активности вулкана в начале года более 140 000 человек были вынуждены покинуть свои дома
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30 ноября 2017 г. Nissan показал стилизованный пикап Titan «Звездные войны» на автосалоне в Лос-Анджелесе
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29 ноября 2017 г. В Нью-Йорке зажгли главную рождественскую ель города перед Рокфеллеровским центром
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28 ноября 2017 г. Президент Владимир Путин на встрече с победителями всероссийского конкурса «Семья года». Путин предложил с января 2018 г. ввести ежемесячные выплаты для малоимущих семей при рождении первого ребенка
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27 ноября 2017 г. «Мисс Вселенная - 2017» стала представительница ЮАР Деми-Ли Нель-Питерс. На родине она занимается разработкой специальной программы для женщин по самообороне
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24 ноября 2017 г. День распродаж «черная пятница» в одном из магазинов Сан-Паулу, Бразилия
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23 ноября 2017 г. Крупный пожар случился в четверг днем на предприятии по производству вафель Milcamps в Бельгии. По данным властей, жертв и пострадавших нет, но предприятие «полностью уничтожено»
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22 ноября 2017 г. Место боев сирийских боевиков с правительственными силами в провинции Хама. Президент России Владимир Путин заявил о том, что масштабные военные действия против террористов в Сирии завершаются. По его словам, по террористам в Сирии «нанесен решающий удар»
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21 ноября 2017 г. Президент США Дональд Трамп продолжил ежегодную традицию и помиловал индеек Драмстик (47 фунтов) и Вишбон (36 фунтов). Теперь они будут жить на ферме в Вирджинии. Белый дом опубликовал фото, на котором индейки ждут встречи с Трампом в номере отеля в Вашингтоне
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21 ноября 2017 г. Занесенная снегом дорога под Красноярском
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20 ноября 2017 г. На заседании бюро высшего совета партии «Единая Россия» в Москве
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20 ноября 2017 г. В Германии провалились переговоры о создании правящей коалиции. Это ставит под угрозу переизбрание Ангелы Меркель канцлером
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18 ноября 2017 г. Многофункциональный российский авиационный комплекс радиолокационного дозора А-100 в субботу впервые поднялся в воздух, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу концерна «Вега». А-100 создан на базе Ил-76МД-90А. Новый авиационный комплекс может обнаруживать и сопровождать воздушные, наземные и морские цели, а также участвовать в управлении истребительной и ударной авиацией. Согласно плану серийные поставки самолетов А-100 начнутся в 2020 г.
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17 ноября 2017 г. В Праге отметили 28-ю годовщину «Бархатной революции» 1989 года, приведшей к демонтажу социалистического режима в Чехословакии
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16 ноября 2017 г. Французский ОМОН во время столкновения с протестующими против реформ правительства в Нанте, Франция
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15 ноября 2017 г. Lamborghini подарила папе римскому Франциску персонализированную машину. Служба печати Святого престола сообщила, что автомобиль будет продан с аукциона Sotheby's, а вырученные средства направят, в частности, на восстановление зон в Ираке, где исторически проживали христиане
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14 ноября 2017 г. Недавно осужденный за мошенничество основатель девелоперской компании Mirax Group Сергей Полонский собирается совместить президентскую предвыборную кампанию с бизнес-проектом стоимостью в 1 трлн руб. Будущее за предпринимателями - президентами государств, сказал Полонский на пресс-конференции и привел пример главы Белого дома Дональда Трампа
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13 ноября 2017 г. Мальчик играет с кайтом в лагере беженцев в Кокс-Базаре, Бангладеш
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10 ноября 2017 г. Президент России Владимир Путин на саммите АТЭС во Вьетнаме
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9 ноября 2017 г. В Ижевске частично обрушился дом. Из-за взрыва бытового газа были разрушены квартиры с первого по девятый этаж в одном из подъездов
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8 ноября 2017 г. Снегопад в Красноярске
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8 ноября 2017 г. В Замоскворецкий суд на процесс над бывшим министром экономического развития Алексеем Улюкаевым принесли коробку с деньгами. Особо любопытных журналистов Улюкаев предупредил: «Не трогайте!» На вопросы, кто принес коробку, подсудимый с иронией ответил: «Думаете, вам тоже принесет?»
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7 ноября 2017 г. Сторонник хуситов (военизированная группировка шиитов-зейдитов) прорывается сквозь флаг, чтобы высказать поддержку палестинцам в Йемене
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3 ноября 2017 г. Очередь за новинкой iPhone X в Нью-Йорке
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2 ноября 2017 г. Деталь памятника Владимиру Ленину в крымском селе Орджоникидзе, недалеко от Феодосии
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1 ноября 2017 г. Парад в ночь Хеллоуина в Нью-Йорке отменять не стали. Но полиция существенно усилила меры безопасности после наезда грузовика на людей в центре Манхэттэна
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31 октября 2017 г. Госкорпорация «Ростех» провела испытания защитного военного костюма нового поколения. На фото каскадер Виктория Колесникова испытывает армейские часы для экипировки «Ратник»
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30 октября 2017 г. В Германии прошел ураган «Герварт». Ураган с запада надвигается на центральную Россию, сообщили в центре погоды «Фобос» агентству «Москва». В Германии, Польше и Чехии семь человек погибли в результате обрушений деревьев и построек, вызванных ураганным ветром, сообщали европейские СМИ
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27 октября 2017 г. В центре Барселоны на площадь Сан-Жауме вышли около 17 000 человек в поддержку независимости Каталонии. Ранее парламент региона проголосовал за независимость от Испании
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26 октября 2017 г. Световое шоу «Штурм Зимнего» в Санкт-Петербурге
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25 октября 2017 г. Концептуальный вездеход Suzuki e-Survivor на Токийском автосалоне, начавшемся 25 октября в столице Японии
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24 октября 2017 г. Ксения Собчак, объявившая о намерении баллотироваться на пост президента России, сегодня обнародовала имена руководителей своего предвыборного штаба
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23 октября 2017 г. Режиссер Алексей Учитель перед премьерой фильма «Матильда» в Мариинском театре в Санкт-Петербурге
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20 октября 2017 г. Люди протягивают руки, одежду и зонтики, чтобы собрать рис, который рассыпают в храме по случаю фестиваля «Аннакут» в Калькутте, Индия
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19 октября 2017 г. Самолет Airbus A330neo совершил первый полет во французской Тулузе. От А330 в базовой комплектации А330neo будет отличаться новыми двигателями Rolls-Royce Trent 7000, улучшенными аэродинамическими характеристиками и новым дизайном пассажирского салона, за счет чего увеличится вместимость самолета
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18 октября 2017 г. Служащие готовят чай для делегатов XIX съезда Компартии Китая
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17 октября 2017 г. Показательные выступления сотрудников ГИБДД на выставке «Интерполитех-2017»
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16 октября 2017 г. Художник-акционист Петр Павленский задержан в Париже за поджог ограды у здания Банка Франции. Это сообщила в Twitter снимавшая акцию фотограф Капюсин Анри. Она назвала акцию «мировым пожаром революций». Задержали художника в понедельник в 4.10 утра по парижскому времени
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13 октября 2017 г. Крупнейшая выставка собак Германии проходит в Дортмунде
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13 октября 2017 г. Пожары в Калифорнии. В результате пожара сгорели 3500 жилых домов и офисов, так что нынешнее бедствие можно считать и одним из наиболее разрушительных для штата, отмечает Reuters
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12 октября 2017 г. Число жертв природных пожаров на севере Калифорнии достигло 31 человека. На фото детский парк развлечений в городе Анахайм
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11 октября 2017 г. Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов поздравил Владимира Путина с прошедшим днем рождения и подарил российскому президенту щенка алабая по кличке Верный. Это не первая собака, подаренная Путину, подробнее смотрите в галерее
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11 октября 2017 г. Строители Керченского моста начали транспортировку автодорожной арки. В инфоцентре «Крымский мост» арку назвали одним из самых габаритных элементов всего сооружения
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10 октября 2017 г. Лесные пожары в Санта-Розе в Калифорнии уничтожили примерно 160 трейлеров в парке, где проживали люди в возрасте старше 55 лет. Пострадали также дома, расположенные рядом с автомагистралью 101
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9 октября 2017 г. Так выглядит террасное земледелие в Китае с высоты птичьего полета
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6 октября 2017 г. В Сан-Франциско проходит Неделя флота. На фото: истребители Blue Angels и легкомоторный самолет из команды Oracle во время ежегодного авиашоу San Francisco Fleet Week
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5 октября 2017 г. Бельгийские священники Курт и Джереми доставляют ящики нового пива под названием Ste Kat в рестораны и кафе, расположенные рядом с церковью Св. Екатерины. Новое пиво специально запустили для сбора средств на ремонтные работы здания. Брюссель, Бельгия
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4 октября 2017 г. Парк в городе Джидда (Саудовская Аравия). В дни визита короля этой страны в российской столице впервые проходит Неделя Саудовской Аравии
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3 октября 2017 г. Государственные флаги США на всех государственных зданиях и учреждениях в стране и за рубежом, включая Белый дом, а также на всех кораблях ВМФ США приспущены в знак траура по погибшим при стрельбе в Лас-Вегасе 1 октября. По последним данным, число погибших во время стрельбы в Лас-Вегасе выросло до 58 человек, не менее 515 ранены
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2 октября 2017 г. В Барселоне прошел студенческий митинг против жестких действий полиции в день голосования на референдуме о независимости Каталонии
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29 сентября 2017 г. Головной офис «ВИМ-авиа» обнаружен в помещении бывшего сельского гаража в 100 км от Казани, на окраине небольшого татарского села Богатые Сабы. В здании бывшего сельского гаража перевозчик арендовал у местных служб ЖКХ комнату площадью 18 кв м. Арендная плата составляла 15 000 руб. за квартал
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28 сентября 2017 г. Пилотажная группа Королевских ВВС Великобритании на авиашоу в Кувейте
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27 сентября 2017 г. Ураган «Мария» прошелся по Пуэрто-Рико. На фото: девочка, которая вынуждена перебираться через реку по веревке, потому что мост снесло ураганом
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26 сентября 2017 г. На острове Бали свыше 75 000 человек вынужденно покинули свои дома из-за возросшей активности вулкана Агунг (на фото), который может начать извергаться в любой момент, сообщило во вторник AP со ссылкой на индонезийские власти. На всей территории острова объявлено чрезвычайное положение. В последний раз Агунг извергался в 1963 г., тогда жертвами стихийного явления стали 1100 человек
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26 сентября 2017 г. Алексей Улюкаев в суде. Замоскворецкий суд начал изучать письменные доказательства, представленные обвинением. Изъятые у экс-министра вещи и деньги сотрудники ФСБ осматривали на протяжении восьми часов, перечисление серийных номеров купюр занимает в деле 55 листов, отмечает РБК
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25 сентября 2017 г. Ребенок в лагере беженцев из Мьянмы в Бангладеш. Число бежавших рохинджа достигло 436 000 человек. Всемирная организация здравоохранения предупредила, что в лагере велики риски эпидемии холеры
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22 сентября 2017 г. Бюсты Владимира Ленина, Иосифа Сталина, Никиты Хрущева и других руководителей СССР открыли в Москве на «Аллее правителей», на февраль намечено открытие бюста Бориса Ельцина
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21 сентября 2017 г. Отражение здания МИДа в автомобиле этого ведомства
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20 сентября 2017 г. Последствия землетрясения в Мексике
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20 сентября 2017 г. Бывший губернатор Кировской области Никита Белых, обвиняемый в получении взятки, перед началом рассмотрения дела в Пресненском суде
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Бывший министр экономического развития Алексей Улюкаев, обвиняемый в получении взятки, после заседания в Замоскворецком суде
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19 сентября 2017 г. Спикер Госдумы Вячеслав Володин и спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко на заседании организационного комитета по подготовке и проведению 137-й ассамблеи Межпарламентского союза
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18 сентября 2017 г. Президент Владимир Путин следит за стратегическими учениями России и Белоруссии «Запад-2017» на полигоне «Лужский» в Ленинградской области
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18 сентября 2017 г. Министр финансов Антон Силуанов на форуме «Опоры России»
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14 сентября 2017 г. ТАСС опубликовал фотографию встречи режиссера Алексея Учителя и заместителя председателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Натальи Поклонской
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13 сентября 2017 г. Гибридный спорткар BMW i8 Memphis на 67-м международном автосалоне во Франкфурте
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12 сентября 2017 г. Новый смартфон от Apple iPhone X потерял кнопку «домой», подробнее о новинках компании в галерее Ведомостей
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11 сентября 2017 г. В Крыму прошел крестный ход и молебен об успешном завершении строительства моста через Керченский пролив
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11 сентября 2017 г. Сержант Национальной гвардии Западной Вирджинии Шон Рут оплакивает потерю своего отца, начальника военного управления армии Уильяма Рута, который погиб в результате нападения 11 сентября на Пентагон, на мемориале в Пентагоне в день 16-й годовщины теракта
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11 сентября 2017 г. Победительницей конкурса «Мисс Америка - 2018» стала 23-летняя Кара Мунд из Северной Дакоты
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10 сентября 2017 г. Ураган «Ирма» покинул территорию Кубы, нанеся острову серьезный ущерб
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9 сентября 2017 г. В Москве открыли парк «Зарядье» - новый главный парк столицы. На его строительство ушло 2,5 года и 14 млрд руб.
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8 сентября 2017 г. Северное сияние в Финляндии
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8 сентября 2017 г. Президент Владимир Путин посетил дальневосточную судоверфь «Звезда» и посоветовал нефтяникам увеличивать заказы на предприятии
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7 сентября 2017 г. Принц Джордж Кембриджский первый раз пошел в школу
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6 сентября 2017 г. Председатель ЦК КПРФ, руководитель фракции КПРФ в Государственной думе Геннадий Зюганов принял участие в открытии 30-й Московской международной книжной выставки-ярмарки
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6 сентября 2017 г. В ботаническом саду МГУ разместили самую большую отечественную тыкву весом 472 кг
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5 сентября 2017 г. Японский почетный караул готовится к встрече с индийским министром Аруном Джейтли
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4 сентября 2017 г. Елизавета II открыла самый высокий мост в Великобритании
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1 сентября 2017 г. В немецком Дуйсбурге установили новый мировой рекорд Гиннесса, построив самый высокий в мире песчаный замок - высотой 16,68 м. Над созданием замка работали скульпторы 10 национальностей, поэтому замок состоит из архитектурных элементов в виде достопримечательностей из разных стран мира
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1 сентября 2017 г. Перед Восточным экономическим форумом истребители Су-35С выполнили программу группового пилотажа над акваторией бухты Аякс во Владивостоке. На фото: самолет пролетает у вантового моста через пролив Босфор Восточный
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31 августа 2017 г. Мигранты в Средиземном море
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30 августа 2017 г. Турист плавает в «томатном супе» во время ежегодного фестиваля Томатина в Буноле недалеко от Валенсии, Испания
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28 августа 2017 г. Президент России Владимир Путин приехал в Будапешт на открытие ЧМ по дзюдо. Приглашение на это мероприятие он получил по линии Международной федерации дзюдо, почетным президентом которой он является. Российский политик – мастер спорта по дзюдо и самбо. В сентябре 2006 г. он стал почетным президентом Европейского союза дзюдо, а в 2010 г. получил почетный диплом «Доктор в области дзюдо» Южнокорейского университета Енин
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28 августа 2017 г. Пожилая женщина и ее пудель плывут на надувном матрасе после урагана «Харви» в ожидании спасателей на бульваре Скарсдейл в Хьюстоне
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27 августа 2017 г. Многоцелевой истребитель Су-30СМ пилотажной группы «Русские витязи» на форуме «Армия-2017» в Кубинке
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26 августа 2017 г. В Барселоне прошла массовая акция «Я не боюсь!», организованная в связи с терактами 17 августа
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25 августа 2017 г. Герои американского сериала «Игра престолов» проехались на столичном метро. Акция была приурочена к выходу последней серии седьмого сезона
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23 августа 2017 г. Суд отправил Кирилла Серебренникова под домашний арест. Режиссер, которого СКР обвинил в организации хищения 68 млн руб. из федерального бюджета, в Басманном суде заявил о невиновности
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22 августа 2017 г. Канцлер Германии Ангела Меркель на игровой выставке Gamescom в Кельне
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22 августа 2017 г. Художественному руководителю «Гоголь-центра» Кириллу Серебренникову предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. Режиссера после допроса увезли в следственный изолятор «Матросская тишина» (сизо № 1)
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21 августа 2017 г. Полное солнечное затмение в США
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20 августа 2017 г. Президент Владимир Путин посетил форум «Таврида» в Крыму и познакомился с народным творчеством (на фото с глиняной свистулькой)
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18 августа 2017 г. Бурая медведица на курильском озере
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17 августа 2017 г. Полицейские батальона специальных операций едут на тракторе во время патрулирования в трущобах Карамуджо в Нитерой, Бразилия. Тысячи солдат и полицейских начали патрулировать один из наиболее опасных районов Рио-де-Жанейро, чтобы сократить количество преступлений
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16 августа 2017 г. Замоскворецкий суд начал рассматривать дело Улюкаева по существу
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15 августа 2017 г. Индийская молодежь формирует человеческую пирамиду, чтобы дотянуться до «Дахи ханди» - глиняного горшка, наполненного творогом и висящим над ними, в рамках празднования фестиваля Джанмаштами в Мумбае. Фестиваль знаменует рождение индусского бога Кришны, и эта традиция основана на истории о том, как Кришна крал масло в детстве
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14 августа 2017 г. Жители Южной Кореи вышли на митинг в попытке противостоять милитаристским высказываниям Дональда Трампа в отношении КНДР
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13 августа 2017 г. Ямайский спринтер Усейн Болт получил травму и не смог финишировать в последнем забеге в профессиональной карьере
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11 августа 2017 г. Жираф в красноярском цирке общается со зрителями
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10 августа 2017 г. У Белого дома установили огромного надувного цыпленка с прической Трампа
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10 августа 2017 г. Сергей Удальцов предложил выдвинуть единого кандидата в президенты от левых. Вышедший из тюрьмы оппозиционер призвал левые силы к объединению
119/130
9 августа 2017 г. Массовая акция в Пхеньяне. Северная Корея планирует пуск баллистической ракеты по американским военным базам на острове Гуам в ответ на «безумные» учения вооруженных сил США, которые, как считают в Пхеньяне, обостряют ситуацию вокруг Корейского полуострова
120/130
9 августа 2017 г. Инсталляция «.bug» на выставке The Future of Today Exhibition в музее Пекина
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8 августа 2017 г. В Замоскворецком суде прошли предварительныеслушания по делу экс-министра экономического развития Алексея Улюкаева
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8 августа 2017 г. Лунное затмение над храмом Посейдона в Греции
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7 августа 2017 г. В ночь с 6 на 7 августа 2017 г. в южных районах Приморского края прошли сильные дожди
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5 августа 2017 г. В Москве ведутся активные работы по реконструкции Москворецкой набережной
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5 августа 2017 г. Губернатор Московской области Андрей Воробьев на сырном фестивале «Три года санкциям»
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4 августа 2017 г. Ночью в Дубае случился пожар в 86-этажной башне Торч-тауэр (башня «Факел», также известна под названием Marina Torch), жильцов небоскреба эвакуировали. Около 3.45 утра по местному времени городская администрация сообщила, что возгорание взято под контроль и уже проводится охлаждение конструкций здания
127/130
3 августа 2017 г. 96-летний герцог Эдинбургский Филипп в последний раз принял участие в публичном мероприятии в качестве официального лица. В мае этого года Букингемский дворец опубликовал официальное заявление принца о его решении завершить свою общественную деятельность. В качестве генерал-капитана королевских морских пехотинцев он принял свой последний торжественный парад
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2 августа 2017 г. Подводный парк Пунат в Хорватии
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1 августа 2017 г. В подмосковном парке «Патриот» проходит конкурс «Танковый биатлон»
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