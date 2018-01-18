Zasport показала эскизы «нейтральной» формы для российских олимпийцев
Экипировка не содержит символику Российской Федерации
Oфициальный экипировщик Олимпийской команды России компания Zasport представила несколько эскизов «нейтральной» формы для выступления российских спортсменов на Олимпийских играх в Пхенчхане
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Нейтральная форма не содержит символику Российской Федерации – флаг, герб. На парки, куртки, тренировочные костюмы, свитшоты, футболки нанесен логотип OAR – Olympic Athlete from Russia
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Основные цвета этой коллекции, как и той, что была представлена в ноябре, – серый, красный и белый
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Эскизы опубликованы в официальных аккаунтах компании в соцсетях
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Форма поступит в экипировочный центр, расположенный во флагманском магазине Zasport, 22 января
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Эскиз «нейтральной» формы для российской сборной
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