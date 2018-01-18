Golf Digest включил пять российских гольф-полей в топ лучших в мире
Издание оценивало объекты в 206 странах
Golf Digest, ведущее мировое издание о гольфе, опубликовало ежегодный список лучших гольф-полей. В мировой топ-100 российские клубы не попали, но пять включили в расширенный список «Лучшие гольф-поля в 206 странах мира». Шорт-лист формировался по каждой стране-участнице, в России рассматривалось 28 полей. На первом месте среди них оказался подмосковный клуб «Сколково», принадлежащий Роману Абрамовичу
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Поле «Сколкова» занимает 100 га. Оно выполнено в стиле «паркленд», значительную часть ландшафта составляют деревья и водоемы. 18-луночное поле спроектировано легендарным американским гольфистом Джеком Никлаусом, основавшим после завершения спортивной карьеры архитектурное бюро. Никлаус не только придумал проект поля, но и лично контролировал все этапы строительства
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Второе место у поля клуба «Пестово», совладельцем которого является президент Ассоциации гольфа России Виктор Христенко. 18-луночное гольф-поле протяженностью 6487 м создано архитекторами Полом и Дэйвом Томасами
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Поле в «Пестово» выполнено в стиле «хитленд»: оно достаточно открытое, с большим количеством песчаных участков. Такие поля напоминают парковые, но на них больше кустарников и меньше деревьев
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Замыкает тройку клуб «Завидово», расположенный в Тверской области. Здешнее поле - единственное в России, лицензированное Ассоциацией профессиональных гольфистов Великобритании и Ирландии (PGA), основанной в 1901 г.
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Стиль поля в «Завидово» - links type: в нем воплощены традиции шотландских полей типа «линкс» с их холмистым рельефом и вересковыми пустошами, но при этом больше водоемов, чем в классических «линксах»
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Далее следует поле закрытого клубного поселка Agalarov Estate. Его разработчиком стал американский гольф-архитектор Кэл Олсон
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Поле Agalarov Estate - классический «паркленд». Его водная система включает 4 водопада, 7 фонтанов и объединенные между собой небольшими речками 14 озер
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Впервые в рейтинг включен екатеринбургский клуб Pine Creek – первый и пока единственный на Урале гольф-курорт с чемпионским 18-луночным полем
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Общая площадь территории курорта – 147 га, из них 75 га занимает игровое поле, где размещены 59 песчаных бункеров и 15 водных преград
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