Golf Digest включил пять российских гольф-полей в топ лучших в мире

Евгений Разумный / Ведомости

Стиль поля в «Завидово» - links type: в нем воплощены традиции шотландских полей типа «линкс» с их холмистым рельефом и вересковыми пустошами, но при этом больше водоемов, чем в классических «линксах»

6/10