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Golf Digest включил пять российских гольф-полей в топ лучших в мире

Издание оценивало объекты в 206 странах
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