Как Петербург справляется со снегопадом
За полтора дня выпала треть месячной нормы осадков, движение в городе затруднено
С конца января более 20 регионов в центральной части России подверглись ударам стихии, там прошли сильные снегопады
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В Петербурге за полтора дня выпала треть месячной нормы осадков, сообщил Гидрометцентр
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За воскресенье в северной столице выпало свыше 10 см снега
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Синоптики обещают продолжение снегопада в течение дня, снежный покров еще прирастет на несколько сантиметров
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В Петербурге в понедельник образовались автомобильные пробки. В утренние часы в городе были зафиксированы 9-балльные пробки. К середине дня движение на дорогах улучшилось, пробки оцениваются на уровне 5 баллов
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В уборке улиц Петербурга в понедельник задействовано около 1000 спецмашин
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Прокуратура Санкт-Петербурга начала проверку организаций, отвечающих за уборку снега в городе, сообщает «Фонтанка»
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Проверка затронет работу комитета по благоустройству Смольного, районных администраций, внутригородских муниципальных образований, управляющих компаний и ТСЖ
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Во время проверки внимание уделят чистоте проезжей части, дворовых территорий и внутриквартальных проездов
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Согласно прогнозу погоды, снег продолжит идти ближайшие семь дней, однако менее интенсивно. В городе будет морозно, возможен гололед. В конце недели ожидается пасмурная погода, ветер будет умеренным. В субботу можно ждать прояснений и солнца, сообщили в Гидрометцентре
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