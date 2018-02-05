Как Петербург справляется со снегопадом

Евгений Егоров для Ведомостей

Согласно прогнозу погоды, снег продолжит идти ближайшие семь дней, однако менее интенсивно. В городе будет морозно, возможен гололед. В конце недели ожидается пасмурная погода, ветер будет умеренным. В субботу можно ждать прояснений и солнца, сообщили в Гидрометцентре



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