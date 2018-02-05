Стиль жизни / Линии жизни

Как Петербург справляется со снегопадом

За полтора дня выпала треть месячной нормы осадков, движение в городе затруднено
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