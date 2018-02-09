Лучшие фотографии «Ведомостей» в январе
Продолжаем публиковать самые яркие снимки месяца
Предвыборный баннер с изображением действующего президента Владимира Путина на одной из улиц Москвы
2/16
Отделение банка «Открытие» в Москве
3/16
Участницы конкурса «Мисс студенчество Москвы» фотографируются в коридоре Госдумы в Татьянин день
4/16
Вице-премьер Виталий Мутко и министр труда Максим Топилин перед заседанием правительства
5/16
В головном здании Сбербанка открылся новый Trading floor
6/16
«Забастовка избирателей», организованная политиком Алексеем Навальным, прошла в Москве 28 января
7/16
Крещенские купания в Измайловском кремле в Москве
8/16
Подписи в поддержку выдвижения Владимира Путина на президентских выборах 17 января доставили в его предвыборный штаб в Москве
9/16
Телеведущая Екатерина Гордон сняла свою кандидатуру с выборов президента России 26 января. В своем заявлении Гордон написала: «Снимаю свою кандидатуру с выборов Президента Российской Федерации по скольку считаю что это выборы без Выбора» (орфография автора сохранена)
10/16
Снегопад в Москве
11/16
«Забастовка избирателей» в Москве
12/16
Майнинговых ферма «СберБит»
13/16
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский на Дорогомиловский колхозном рынке
14/16
Журналисты в Центральной избирательной комиссии
15/16
Сбор подписей для регистрации кандидатом в президенты Ксении Собчак
16/16
Самые популярные галереи