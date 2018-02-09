Лучшие фотографии «Ведомостей» в январе

Максим Стулов / Ведомости

Телеведущая Екатерина Гордон сняла свою кандидатуру с выборов президента России 26 января. В своем заявлении Гордон написала: «Снимаю свою кандидатуру с выборов Президента Российской Федерации по скольку считаю что это выборы без Выбора» (орфография автора сохранена)

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