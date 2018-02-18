Как в Москве отмечают Масленицу
Праздничные мероприятия идут с 9 по 18 февраля
На Масленичную неделю в Москве запланировано около 3000 мероприятий - мастер-классов, театральных постановок, игр и т. д., указано на официальном сайте мэрии
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Все мероприятия объеденены под названием «Московская Масленица»
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На Манежной площади проходит иммерсивный спектакль
«Царская Масленица», участником которого может стать каждый посетитель
«Царская Масленица», участником которого может стать каждый посетитель
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Также на многих площадках проводят традиционные народные игры и масленичные хороводы
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К Масленице проект «Гуляем по Москве» проводит 40 бесплатных экскурсий по центру города, зарегистрироваться на которые можно на сайте мэрии
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В парке Горького Масленицу отмечают 17 и 18 февраля. К празднику в арке главного входа установили «солнце» – ярко-желтый шар диаметром 7 м
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18 февраля будут сжигать чучело - 8-метровую деревянную гирю, которую назвали «Тяжесть зимы»
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Всю неделю на площадках «Московской Масленицы» проходят карнавальные шествия
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Также в рамках «Московской Масленицы» показывают спектакли, участвующие в фестивале «Золотая маска»
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Декорации к Масленице в центре Москвы
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Празднование Масленицы в «Музеоне»
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На Манежной площади проходит выставка национальных костюмов
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Павильоны «Московской Масленицы» на площади Революции
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Павильоны «Московской Масленицы» на площади Революции
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Павильоны «Московской Масленицы» на площади Революции
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