Стиль жизни / Досуг

В Никола-Ленивце сожгли готический замок

Так в арт-парке отпраздновали Масленицу
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