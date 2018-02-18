В Никола-Ленивце сожгли готический замок
Так в арт-парке отпраздновали Масленицу
Празднование Масленицы в арт-парке в Никола-Ленивце получило название «Пламенеющая готика»
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Здесь вместо традиционного чучела зимы сожгли «готический собор» - арт-объект из веток и веников
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«Пламенеющая готика» - новый проект художника Николая Полисского, придумавшего и создавшего тридцатиметровую скульптуру
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«Масленица - это время, когда люди дают свободу всему природному внутри себя, готовы гулять и праздновать вплоть до катарсиса, после чего принимают духовную строгость и пост. Идею собора, рождающегося из пламени, я вынашивал давно, интересно посмотреть на огонь созидающий, рисующий образы в реальном времени. Так появилась «Пламенеющая готика», - поясняет Полисский
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Скульптуру сожгли в субботу в 17.00
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Превратить груду веток в пылающее здание доверили бессменному герою Масленицы в Никола-Ленивце – художнику Герману Виноградову
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«У гостей Никола-Ленивца 17 февраля будет короткая возможность поймать это мгновение всего единственный раз и сохранить в памяти надолго. Так и должно работать искусство», - поясняет Николай Полисский
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Помимо арт-сожжения собора в программе празднования были и традиционные масленичные развлечения
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Для детей и взрослых проводили архитектурные мастер-классы «Пламенеющая готика»
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Гости Масленицы в Никола-Ленивце
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Для всех желающих проводили традиционные народные конкурсы: «Два столба», соревнование на меткость и ловкость «Малая Жар-птица», конкурс «Забей гвоздь», бои с подушками на бревнах, перетягивание каната, петушиные бои
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Гости Масленицы в Никола-Ленивце
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Гости Масленицы в Никола-Ленивце
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