В Никола-Ленивце сожгли готический замок

Андрей Гордеев / Ведомости

«Масленица - это время, когда люди дают свободу всему природному внутри себя, готовы гулять и праздновать вплоть до катарсиса, после чего принимают духовную строгость и пост. Идею собора, рождающегося из пламени, я вынашивал давно, интересно посмотреть на огонь созидающий, рисующий образы в реальном времени. Так появилась «Пламенеющая готика», - поясняет Полисский

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