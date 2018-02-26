Как встретили российских олимпийцев в Москве
Спецбортом из Кореи вернулись хоккеисты, лыжники, фигуристы, бобслеисты и фристайлисты
26 февраля в Россию вернулись спортсмены, принимавшие участие в Олимпийских играх в Пхёнчхане. На фото: чемпионы Игр-2018 хоккеисты Владислав Гавриков и Сергей Андронов
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Автор победной шайбы в финальном матче хоккеист Кирилл Капризов
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Одним спецбортом в Россию вернулись олимпийские команды по хоккею, лыжным гонкам, фигурному катанию, бобслею и фристайлу. На фото: олимпийская чемпионка в индивидуальных соревнованиях и обладательница серебряной медали в командном виде фигуристка Алина Загитова
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Лыжник Александр Большунов завоевал три серебряные и одну бронзовую медали
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«Поддержка болельщиков чувствовалась на Олимпиаде, - рассказал ТАСС Большунов. - Когда вышел на старт в спринте, наши болельщики так кричали, так поддерживали, что даже пришлось попросить их быть поспокойнее. На закрытии было такое мгновенье, когда на стадионе все замолчали, сразу начали кричать наши болельщики, я тоже не удержался, если честно. Даже там наши болельщики смогли всех перекричать, донести какие-то слова, это очень радостно»
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Обладатели серебряных медалей в командном турнире фигуристы Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев
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Лыжница Юлия Белорукова завоевала бронзовую награду в спринте
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В Пхенчхане российские спортсмены завоевали 17 медалей: две золотые, шесть серебряных и девять бронзовых
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Фигуристка Мария Сотскова и лыжница Анна Нечаевская (слева направо)
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Хоккеист, трехкратный олимпийский чемпион Владислав Третьяк и президент Олимпийского комитета России Александр Жуков
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XXIII Зимние олимпийские игры проходили с 9 по 25 февраля
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Российские спортсмены выступали под нейтральным флагом и в форме «олимпийских атлетов из России»
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