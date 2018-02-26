Как встретили российских олимпийцев в Москве

Евгений Разумный / Ведомости

«Поддержка болельщиков чувствовалась на Олимпиаде, - рассказал ТАСС Большунов. - Когда вышел на старт в спринте, наши болельщики так кричали, так поддерживали, что даже пришлось попросить их быть поспокойнее. На закрытии было такое мгновенье, когда на стадионе все замолчали, сразу начали кричать наши болельщики, я тоже не удержался, если честно. Даже там наши болельщики смогли всех перекричать, донести какие-то слова, это очень радостно»

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