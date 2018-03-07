Афиша на выходные: ретроспектива Василия Верещагина, календарь Pirelli и «Завтрак у Тиффани»

Ascot Elite

В понедельник стали известны победители «Оскара». В прокате идут шесть из них, в том числе лучший фильма года «Форма воды» и ленты, где можно увидеть обладателей премии за актерские работы - «Три билборда на границе Эббинга, штат Миссури», «Тоня против всех» (на фото) и «Темные времена»

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