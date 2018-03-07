Афиша на выходные: ретроспектива Василия Верещагина, календарь Pirelli и «Завтрак у Тиффани»
«Ведомости» рекомендуют, куда сходить и что посмотреть
В понедельник стали известны победители «Оскара». В прокате идут шесть из них, в том числе лучший фильма года «Форма воды» и ленты, где можно увидеть обладателей премии за актерские работы - «Три билборда на границе Эббинга, штат Миссури», «Тоня против всех» (на фото) и «Темные времена»
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В Новой Третьяковке открылась ретроспектива Василия Верещагина. Произведения демонстрируются сериями, посвященными его походам и путешествиям: Туркестанская, Балканская, Индийская серии, «Русский Север», Японская серия. Особые разделы выставки - цикл «Трилогия казней» и «Палестинская серия»
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Календарь Pirelli этого года снимал знаменитый британский фотограф Тим Уокер, костюмы и декорации для него создали английский сценограф Шона Хит и новый главный редактор британского Vogue Эдвард Эннинфул. Своей задачей они видели создание образа Алисы, понятного новым поколениям. Увидеть результат можно в «Мультимедиа Арт музее»
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В кинотеатре «Октябрь» 8 марта показывают один из самых знаменитых фильмов ХХ века - «Завтрак у Тиффани» с Одри Хепберн в главной роли. Фильм будет демонстрироваться на английском языке с русскими субтитрами. Начало в 19.00
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В выходные в Москве закрывается ледовый сезон, для большинства катков это последние дни работы. К финалу сезона приурочена акция «Ночь на катке»: 7 марта вход на вечерний сеанс на 17 катков будет бесплатным. Список участников размещен на сайте мэрии
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Первоначально «Довлатова» планировали показывать в кинотеатрах только с 1 по 4 марта, но в итоге продлили прокат еще на неделю — до 11 марта. Лента Алексея Германа-младшего, завоевавшая на недавно прошедшем Берлинском кинофестивале награду за работу художника, а также приз за выдающиеся художественные достижения, рассказывает о нескольких днях жизни Сергея Довлатова. Действие происходит в Ленинграде в ноябре 1971 г., за год до отъезда писателя в Таллин
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В Концертном зале им. Чайковского покажут экранизацию знаменитой оперы Джузеппе Верди «Травиата», снятую Франко Дзеффирелли. Главные партии в ней исполняют Тереза Стратас и Пласидо Доминго, танцевальные номера - Екатерина Максимова и Владимир Васильев. 9 марта, 19.00
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Классический балет «Жизель» в редакции Юрия Григоровича – один из лучших старых спектаклей Большого театра. 7, 8, 9 и 10 марта, 19.00, на исторической сцене
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