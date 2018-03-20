Кинетические скульптуры, фильмы и инсталляции на выставках в «Гараже»

Максим Стулов / Ведомости

Выставка Андро Векуа, грузинского художника, живущего и работающего в Европе, называется «Дельфин в фонтане». Она состоит из замысловатого видео, серии портретов и большой скульптурной группы – тонкой серебристой девушки и стоящего за ней огромного черного волка

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