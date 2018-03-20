Кинетические скульптуры, фильмы и инсталляции на выставках в «Гараже»
Самые запоминающиеся кадры весеннего сезона музея в Парке Горького
Музей современного искусства «Гараж» открыл весеннюю серию выставок
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«Трансатлантическая альтернатива. Кинетическое искусство и оп-арт в Восточной Европе и Латинской Америке в 1950–1970-е» – самая зрелищная, поскольку кинетическое искусство и оп-арт всегда предлагают эффектные визуальные аттракционы
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Выставка Андро Векуа, грузинского художника, живущего и работающего в Европе, называется «Дельфин в фонтане». Она состоит из замысловатого видео, серии портретов и большой скульптурной группы – тонкой серебристой девушки и стоящего за ней огромного черного волка
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Третья выставка - «Если бы наша консервная банка заговорила… Михаил Лифшиц и советские шестидесятые»
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Выставка, посвященная кинетическому и оптическому искусству Восточной Европы и Латинской Америки, - первая подобного масштаба в России
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Фрагмент выставки «Трансатлантическая альтернатива. Кинетическое искусство и оп-арт в Восточной Европе и Латинской Америке в 1950–1970-е»
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Параллельно с выставкой идет образовательная программа, которая включает беседы с российскими и зарубежными исследователями, встречи с художниками, экскурсии с кураторами и кинопрограмму
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Авраам Палатник. «Кинетический объект KK 9а» (1966/2009 гг.), выставка «Трансатлантическая альтернатива. Кинетическое искусство и оп-арт в Восточной Европе и Латинской Америке в 1950–1970-е»
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К выставке подготовлен аудиогид на русском и английском языках, а также игровой путеводитель для детей
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Лигия Кларк. «Пространственная птица», 1960 г., выставка «Трансатлантическая альтернатива. Кинетическое искусство и оп-арт в Восточной Европе и Латинской Америке в 1950–1970-е»
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Фрагмент выставки «Если бы наша консервная банка заговорила… Михаил Лифшиц и советские шестидесятые»
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Фрагмент выставки «Если бы наша консервная банка заговорила… Михаил Лифшиц и советские шестидесятые»
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Выставки кинетического искусства и «Если бы наша консервная банка заговорила… Михаил Лифшиц и советские шестидесятые» открыты до 9 мая, выставка Андро Векуа – до 17 мая
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Фрагмент выставки «Трансатлантическая альтернатива. Кинетическое искусство и оп-арт в Восточной Европе и Латинской Америке в 1950–1970-е»
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Фрагмент выставки «Трансатлантическая альтернатива. Кинетическое искусство и оп-арт в Восточной Европе и Латинской Америке в 1950–1970-е»
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