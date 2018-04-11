Афиша на выходные: фотобиеннале, обновленный павильон «Космос» и лучший сериал сезона

Андрей Гордеев / Ведомости

В Российской государственной библиотеке можно увидеть номинантов на премию в области современного искусства «Инновация». На Мраморной лестнице и в читальных залах разместили работы, претендующие на звание лучших в категориях «Художник года» и «Новая генерация». Вход на выставку свободный в часы работы библиотеки, но посетителям выставки, которые не являются читателями РГБ, для посещения необходимо оформить читательский билет в подъезде номер 2

6/9