Афиша на выходные: фотобиеннале, обновленный павильон «Космос» и лучший сериал сезона
«Ведомости» рекомендуют, куда сходить и что посмотреть
«Тихое место» - один из самых страшных голливудских хорроров последних лет. При этом в нем нет никакой демонстративной жестокости, никакой особенной крови. Фильм стал лидером американского проката, собрав за первый уикенд $50 млн (при бюджете в $17 млн). В главной роли - Эмили Блант
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13 апреля на ВДНХ открывается павильон «Космонавтика и авиация», где собраны более 120 уникальных образцов летательной и космической техники, никогда ранее не выставлявшихся в музейном пространстве, экспонаты предприятий оборонно-промышленного комплекса, а также более 2000 редких архивных документов, фото- и видеоматериалов
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В подкупольном пространстве павильона разместили игровые симуляторы, экспозиционный модуль «Монолит» и «Космическую сферу» — 5D-кинотеатр, где будут показывать историю покорения Вселенной человеком от теории Большого взрыва до перспектив колонизации Марса
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Лучший сериал сезона - «Траст» Дэнни Бойла, который рассказывает историю похищения внука Пола Гетти, самого богатого на тот момент человека в мире. Дональд Сазерленд делает из Гетти фигуру настолько же гротескную, насколько величественную: в его исполнении Жан Пол Гетти – вампир, который сосет нефть, кровь земли
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Документальная лента «Вествуд: панк, икона, активист» рассказывает историю легендарной Вивьен Вествуд, которая давно уже не просто художник и модельер, а гражданская активистка, бизнесвумен, гранд-дама панк-рока и вообще одна из немногих людей, кто определил внешний облик целой эпохи
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В Российской государственной библиотеке можно увидеть номинантов на премию в области современного искусства «Инновация». На Мраморной лестнице и в читальных залах разместили работы, претендующие на звание лучших в категориях «Художник года» и «Новая генерация». Вход на выставку свободный в часы работы библиотеки, но посетителям выставки, которые не являются читателями РГБ, для посещения необходимо оформить читательский билет в подъезде номер 2
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В Центральном Манеже открылась одна из самых крупных выставок Фотобиеннале-2018. Она включает восемь фотопроектов: выставки итальянских мастеров Джанни Беренго Гардина, Джонни Монкада и Пьеро Марсили Либелли, снимки из архива издательского дома «Коммерсантъ», кадры ядерных испытаний 1945–1962 гг. из материалов американских архивов
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Еще два проекта биеннале: «Каникулы в советских санаториях», показывающий, как был устроен изнутри «идеальный советский отдых», и серия Moments работы американского фотографа, трехкратного лауреата Пулитцеровской премии Барбары Дэвидсон - первая в мире выставка фотографий, сделанных на камеру автомобиля
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Фестиваль «Золотая маска» закрывает «Чаадский» – опера современного композитора Александра Маноцкова, которая совмещает текст комедии Грибоедова «Горе от ума» и высказывания пессимиста Петра Чаадаева. Музыка тонко оркестрована, а спектакль остроумно придуман Кириллом Серебренниковым – всю дорогу поющих героев носят на руках крепкие такелажники. 14 апреля, 19:00. Постановка будет транслироваться на yandex.ru
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