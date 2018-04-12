Что можно увидеть на «Фотобиеннале-2018» в Манеже
Выставка включает восемь самостоятельных фотопроектов
В Центральном Манеже открылась одна из трех выставок «Фотобиеннале-2018», которую проводит Мультимедиа Арт Музей. Экспозиция объединяет восемь самостоятельных проектов российских и зарубежных авторов
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Сразу три выставки представляют итальянскую фотографию. «Zero Gravity / В невесомости» Джонни Монкада включает снимки, сделанные мастером с 1962 по 1969 г., когда он работал над созданием образа «футуристической женщины». Создавая необходимое настроение, Монкада помещал моделей в «космические» интерьеры, созвучные творениям самых авангардных модельеров того времени
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Другая грань творчества Монкада - fashion-фотография и съемки для модных журналов. На фото: модель Ирис Бьянки позирует в наряде Forquet
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Еще две «итальянские» экспозиции - «Поэтика реальности» классика документальной фотографии Джанни Беренго Гардина (на фото) и «Фотография как перформанс» провокатора Пьеро Марсили Либелли
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Визит в один из бывших советских санаториев так впечатлил куратора Мариам Омиди, что она решила собрать серию работ, посвященных этой теме. Для проекта «Каникулы в советских санаториях» фотографы Ольга Иванова, Дмитрий Лукьянов, Наталия Куприянова, Михал Соларски и Рене Фицек сделали снимки, иллюстрирующие, как был устроен изнутри «идеальный советский отдых»
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Снимок «Санаторий «Аврора»» (автор Михал Соларски) из серии «Каникулы в советских санаториях»
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Серия Moments, снятая американским фотографом, трехкратной обладательницей Пулитцеровской премии Барбарой Дэвидсон, - первая в мире выставка фотографий, сделанных на камеру автомобиля
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Одна из самых масштабных частей «Фотобиеннале-2018» в Манеже - выставка издательского дома «Коммерсантъ» «Первополосные и закулисные»
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В экспозицию «Тысячи солнц». Ядерные испытания 1945–1962 гг. по материалам американских архивов» вошли более ста документальных снимков ядерных взрывов, произведенных в США между 1945 и 1962 годами
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Снимок из серии «Тысячи солнц»
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С фотографиями ядерных взрывов соседствуют карточки победительниц конкурсов красоты «Мисс Атомная Бомба»
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Идея выставки «Архаика» Валерия Нистратова - показать, как архаичные и, казалось, устаревшие привычки, вещи, мысли незаметно стали частью современной российской жизни
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«Фотобиеннале-2018» продлится до 27 мая
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