Что можно увидеть на «Фотобиеннале-2018» в Манеже

Андрей Гордеев / Ведомости

Визит в один из бывших советских санаториев так впечатлил куратора Мариам Омиди, что она решила собрать серию работ, посвященных этой теме. Для проекта «Каникулы в советских санаториях» фотографы Ольга Иванова, Дмитрий Лукьянов, Наталия Куприянова, Михал Соларски и Рене Фицек сделали снимки, иллюстрирующие, как был устроен изнутри «идеальный советский отдых»

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