Памяти Милоша Формана

Тема дня: Ракетный удар по Сирии
Сирийская армия сообщила об отсутствии жертв после ракетного удара США
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