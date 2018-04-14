Памяти Милоша Формана
Режиссер, снявший фильм «Пролетая над гнездом кукушки», скончался в 86 лет
В США скончался кинорежиссер, двукратный лауреат премии «Оскар» Милош Форман
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Режиссер родился в городе Часлав в Чехословакии в 1932 г. Карьеру он начал на родине
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Известность за пределами родины ему принес фильм «Черный Петр». В 1968 г., после ввода советских войск в Чехословакию, режиссер эмигрировал в США
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Главным кинематографическим шедевром Формана считается фильм «Пролетая над гнездом кукушки», снятый в 1975 г. по одноименному роману Кена Кизи
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Фильм «Пролетая над гнездом кукушки» получил пять «Оскаров», в том числе за лучшую режиссуру, и принес Форману мировую славу. На фото режиссер с сыновьями на церемонии в 1976 г.
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«Амедей» - еще одна оскароносная картина в фильмографии режиссера. Она получила восемь статуэток, в том числе в номинациях «Лучший фильм» и «Лучший режиссер». На фото режиссер во время съемок этого фильма
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Форман также снял фильмы «Народ против Ларри Флинта» (получил «Золотого медведя» Берлинского кинофестиваля), «Вальмон», «Человек на Луне», «Рэгтайм»
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