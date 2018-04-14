Стиль жизни / Досуг В «Зарядье» прошел весенний субботник Как убирали парк в центре Москвы – в фоторепортаже «Ведомостей» 14 апреля 12:51 {{fb}} {{vk}} {{twitter}} Чтобы сохранить этот материал визбранное, войдите или зарегистрируйтесь Материал добавлен в «Избранное» Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете Материал добавлен в «Избранное» Удалить материал из «Избранного»? Удалить Материал удален из «Избранного» Максим Стулов / Ведомости 1/10 Максим Стулов / Ведомости 2/10 Максим Стулов / Ведомости 3/10 Максим Стулов / Ведомости 4/10 Максим Стулов / Ведомости 5/10 Максим Стулов / Ведомости 6/10 Максим Стулов / Ведомости 7/10 Максим Стулов / Ведомости 8/10 Максим Стулов / Ведомости 9/10 Максим Стулов / Ведомости 10/10 Самые популярные галереи Фото В «Зарядье» прошел весенний субботник Как убирали парк в центре Москвы – в фоторепортаже «Ведомостей» Памяти Милоша Формана Режиссер, снявший фильм «Пролетая над гнездом кукушки», скончался в 86 лет Первые фото Дамаска после объявления о ракетных ударах США К военной операции присоединились Великобритания и Франция Путин, Медведев и чиновники-миллиардеры Кремль, правительство, депутаты и сенаторы отчитались о доходах в 2017 году Лучшие фотографии года – победители конкурса World Press Photo Главный приз достался снимку митинга против президента Венесуэлы Николаса Мадуро Какие работы современных российских художников претендуют на звание лучших В Российской государственной библиотеке проходит выставка номинантов «Инновации» Афиша на выходные: фотобиеннале, обновленный павильон «Космос» и лучший сериал сезона «Ведомости» рекомендуют, куда сходить и что посмотреть